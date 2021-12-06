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Siyaset TBMM kürsüsünde Kılıçdaroğlu ahlaksızlığı! Canlı yayında utanmadan bunu yaptı
Siyaset

TBMM kürsüsünde Kılıçdaroğlu ahlaksızlığı! Canlı yayında utanmadan bunu yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM kürsüsünde yaptığı ahlak dışı el hareketi ile tepki çekti. Kılıçdaroğlu, aralarında kadın milletvekillerinin de olduğu Genel Kurul'daki ahlaksız hareketine gelen tepkilere aldırış etmeden konuşmasın sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 19:11:00 - 2021-12-06 19:26:26

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok kadın milletvekillinin de bulunduğu TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken, ahlaksız bir el hareketi yaptı. Rezilliğine gelen tepkilere aldırış etmeyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına devam etti.

Pişkince cevap verdi!

Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti sıralarından yükselen tepki seslerine, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı için, "Arkadaşlar Yeliz konuşuyor." diyerek karşılık verdi. CHP'li milletvekillerin, Kılıçdaroğlu'nu, ahlaksız el hareketi nedeni ile alkışlarla desteklemesi hayretle karşılandı.

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