  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı! Gözde tatlı gerebiç hazırlanmaya başladı Tarih, doğa ve kristal kar! Kışın büyüleyen iki şehir! Talepler yok, sevda var! Hakan Çalhanoğlu masadan kalktı! Adım adım Galatasaray'a Bu hamle çok konuşulur! Barış Alper felç etmişti: Sola yeni adam bakıyorlar! Genç yıldızlar zirveyi aldı! Arda Güler ve Lamine Yamal dünya devlerini geçti Müslüman ülke MMU Kaan'a partner alıyor! 18 savaş uçağı havaalanına inecek KBÜ’de 'Kızıl Elma İftarı' Gerçekleştirildi Bu sözler çok konuşulur! Müge Anlı savcıların kendisinden ne talep ettiğini açıkladı Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Vatandaşı üzecek gelişme! İlaç fiyatlarına zam yolda
Aktüel
10
Yeniakit Publisher
Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Böbreklerin hormonal ve temel işlevlerinde zamanla ortaya çıkan kalıcı kayıplar kronik böbrek hastalığı olarak tanımlanır. Bu hastalık, artan görülme sıklığı, ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilmekte; bu sebeple erken tanı hastalığın tedavisinde büyük önem taşımaktadır.

#1
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Araştırmalara göre; ülkemizde bulunan her 6–7 erişkinden birinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı (KBH) bulunmaktadır.

#2
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Dünya genelinde ise 850 milyondan fazla kişi kronik böbrek hastalığından etkilenmekte, her yıl 3 milyondan fazla kişi bu hastalığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetmektedir.

#3
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Türkiye genelinde diyaliz hizmetleri geniş bir sağlık altyapısı ile sunulmaya devam etmektedir. Sağlık Bakanlığı, 598 devlet hastanesi ile eğitim ve araştırma hastanesinde vatandaşlara diyaliz tedavisi sağlamaktadır. Kamu tesislerinin dışındaki merkezlerle birlikte bu sayı 969’u bulurken Türkiye genelinde 70 bini aşkın hasta diyaliz tedavisi görmektedir. Tüm sağlık tesislerindeki diyaliz hizmetleri geri ödeme kapsamındadır.

#4
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Kronik böbrek hastalığına en sık yol açan nedenler arasında obezite, diyabet ve hipertansiyon yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu hastalıkların erken teşhisi, tedavisi ve kontrol altına alınması böbrek hastalıklarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır.

#5
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Böbrek hastalıkları çoğu zaman belirti vermeden ilerlediği için “erken tanı” hayati önem taşımaktadır.

#6
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Tarama testleri sayesinde böbrek rahatsızlıkları erken dönemde tespit edilebilmekte ve hastalığın ilerlemesi önlenebilmektedir.

#7
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Kronik hastalıkların erken teşhisi ve düzenli takibi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Hastalık Yönetimi Platformu (HYP) uygulaması hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda aile hekimleri; hipertansiyon, diyabet, obezite ve kardiyovasküler risk açısından bireylerin risk durumlarını değerlendirmekte, düzenli olarak takip etmekte, gerekli durumlarda üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapmaktadır.

#8
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Böbrek Sağlığını Korumada Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarının Sürdürülmesi Önem Taşıyor

#9
Foto - Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...

Böbrek hastalıklarının önlenmesi için bireylerin düzenli sağlık taramalarını yaptırmaları, yeterli su tüketmeleri, sağlıklı beslenmeleri, fiziksel olarak aktif olmaları ve sigara ile alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları büyük önem arz etmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var
Gündem

Davutoğlu'ndan dikkat çeken bildiri! İmza atanlar arasında Abdullah Gül, Bülent Arınç ve Özgür Özel de var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile BM eski Filistin Özel Raportörü Richard Falk, Küresel Vicdan Girişimi kapsamında dünya kam..
Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti
Gündem

Bağdat ve Riyad'dan Siyonist fitneye karşı ortak kalkan! Sudani ve Bin Selman telefonda resti çekti

Orta Doğu’da ABD-İsrail ittifakının İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan yangın tüm bölgeyi kuşatırken, Irak ve Suudi Arabistan liderleri ..
Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti
Gündem

CHP'li 70 vekil Özgür'e resti çekti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm milletvekillerine yaptığı 'Silivri'de toplanıyoruz' çağrısı, parti içinde hedeflenen yankıyı uyandırmadı..
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap
Dünya

Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir generalin geminin ele geçirilmesi ye..
Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!
Gündem

Fırtına yaklaşıyor! Türkiye içeride büyük operasyonların düğmesine basacak!

Süper Haber yazarı Koray Kamacı, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda tarihi bir hesaplaşmaya hazırlandığını kaleme aldı. Kamacı’ya göre Ank..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23