Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı...
Böbreklerin hormonal ve temel işlevlerinde zamanla ortaya çıkan kalıcı kayıplar kronik böbrek hastalığı olarak tanımlanır. Bu hastalık, artan görülme sıklığı, ciddi komplikasyonlara yol açabilmesi ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde diyaliz veya böbrek nakli gibi tedavilere ihtiyaç duyulabilmekte; bu sebeple erken tanı hastalığın tedavisinde büyük önem taşımaktadır.