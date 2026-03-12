Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık
Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'le yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-Lacivertli ekip ise oyuncunun dönüşüne karşı bazı planlar yapıyor.
Beşiktaş sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat kulüp içinden gelen bilgilere göre; Beşiktaş bu maddeyi aktif hale getirmeyecek. Doğal olarak oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.
Cengiz'in Fenerbahçe'deki mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani 28 yaşındaki futbolcu, 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında Cengiz yok... Bu sebeple oyuncunun dönüş ihtimaline karşı bazı planlar yapılıyor.
1.73 boyundaki futbolcunun menajerinin yeni bir kulüp aradığı iddia ediliyor. Bir yandan Fenerbahçe de muhtemel talipler konusunda nabız yokluyor. Eğer Cengiz elden çıkarılamazsa, önümüzdeki sezonun ardından bedelsiz ayrılabilecek. Bu ihtimal, Fenerbahçe'nin hiç işine gelmiyor.
