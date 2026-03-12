  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi Milyon euro'luk adam için olay hamle! Beşiktaş aradığını nihayet buldu bu sefer... Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık İran savaşında sıcaak saatler yaşanıyordu: İncirlik Üssü'nden merak uyandıran kare geldi Etrafımız Ateş Çemberi, Dosyada 160 Milyar TL Var: Ama Birileri Mağduriyet Hikâyesi Yazıyor Cengiz Holding'den olay hamle: 340 milyon dolara satın aldı Camianın 1 numaralı ismi: Jhon Duran'ın ağrıları yokmuş: Resmen belgelendi! İftar sofranızı ayağa kaldıracak: Şambali tatlısı tarifi! 10 kişilik pratik tatlı...
Spor
4
Yeniakit Publisher
Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık

Beşiktaş, Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder'le yola devam etmeyi düşünmüyor. Sarı-Lacivertli ekip ise oyuncunun dönüşüne karşı bazı planlar yapıyor.

1
#1
Foto - Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık

Beşiktaş sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmada 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Fakat kulüp içinden gelen bilgilere göre; Beşiktaş bu maddeyi aktif hale getirmeyecek. Doğal olarak oyuncu sezon sonunda Fenerbahçe'ye dönecek.

#2
Foto - Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık

Cengiz'in Fenerbahçe'deki mukavelesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Yani 28 yaşındaki futbolcu, 2026 yazında kontratının son senesine girecek. Sarı-Lacivertli ekibin yeni sezon planlamasında Cengiz yok... Bu sebeple oyuncunun dönüş ihtimaline karşı bazı planlar yapılıyor.

#3
Foto - Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık

1.73 boyundaki futbolcunun menajerinin yeni bir kulüp aradığı iddia ediliyor. Bir yandan Fenerbahçe de muhtemel talipler konusunda nabız yokluyor. Eğer Cengiz elden çıkarılamazsa, önümüzdeki sezonun ardından bedelsiz ayrılabilecek. Bu ihtimal, Fenerbahçe'nin hiç işine gelmiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ömer

Beşiktaş hata etti cengiz bitmiş , futbolu unutmuş . Sergen parlatırım demişti yanıldı .
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Salih Müslim geberdi
Dünya

Salih Müslim geberdi

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı
Dünya

Karadeniz'deki TürkAkım ve Mavi Akım'a saldırı

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada "Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı" ifadeleri kullanıldı...
Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap
Dünya

Trump: Gemiyi neden vurdunuz? Katil generalden insanlık dışı cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Sri Lanka açıklarında batırılan İran gemisiyle ilgili yaptığı açıklamada, bir generalin geminin ele geçirilmesi ye..
İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe
Dünya

İran'dan İsrail ve ABD'ye çok ağır darbe

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, yaptığı açıklamasında "İsrail ve ABD radar ve savunmasının önemli bir kısmı imha edildi, füzelerimizi..
Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit içerikli söylemleri üzerine Van Cumhuriyet ..
Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!
Gündem

Ümmet sessiz siyonist pervasız! mescid-i Aksa'da Müslümanlara ibadet yasaği!

Bölgedeki gerilimi ve yoğun gündemi suistimal eden siyonist rejim, Mescid-i Aksa'yı günlerdir girişlere kapalı tutuyor. Ramazan ayında Filis..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23