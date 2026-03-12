İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü
İran, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından İsmail Dehkan'ın Erak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından Dehkan, Erak kentindeki saldırıda yaşamını yitirdi. İranlı komutanın evine iki gece önce gerçekleşen saldırıda Dehkan ile birlikte eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de hayatlarını kaybetti.
İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında toplam ölü sayısı 1350'yi yaralı sayısı 17 bini aştı.