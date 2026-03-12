  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü
Dünya

İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü

İran, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından İsmail Dehkan'ın Erak kentindeki evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri komutanlarından Dehkan, Erak kentindeki saldırıda yaşamını yitirdi. İranlı komutanın evine iki gece önce gerçekleşen saldırıda Dehkan ile birlikte eşi, iki çocuğu ve büyükannesi de hayatlarını kaybetti.  

⁠İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında toplam ölü sayısı 1350'yi yaralı sayısı 17 bini aştı.

 

 

Yorumlar

Dağvetci

Dişe diş,kana,kan, itrail İranın kaç tane devlet adamını öldürdüyse aynısının bir fazlasını iranın itraile yapması farzdır ve caizdir.

ziyaretçi

İran devlet adamlarını koruyamıyor bence. her gün farklı bir ikamet yeri belirleyin köylerde oturun bir şey yapın vurulmayın gizlenin.
