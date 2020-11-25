TBMM KEFEK Başkanı Aksal: "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle mücadele edilmektedir"

EDİRNE (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, kadına yönelik şiddetle mücadelenin "sıfır tolerans" ilkesiyle sürdürüldüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve kadınların korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm kurum ve kuruluşların, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle mücadele ettiğine vurgu yapan Aksal, "Bu ilkenin etkin şekilde uygulanması için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu hususta hukuki alt yapı oluşturulmuş, mağdurların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hızla hayata geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aksal, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için AK Parti iktidarları döneminde gerekli yasaların TBMM'den çıkarıldığını anımsattı.

Kadını koruyan yasaların hayata geçirildiğini ve kadınlara gerekli tüm desteklerin verildiğini aktaran Aksal, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kadının insan haklarının korunması ve güçlendirilmesi ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda özellikle son 18 yılda önemli yasal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda önemli uluslararası sözleşmeler imzalanmış, anayasa ve temel kanunlar başta olmak üzere mevzuatımızda önemli değişiklikler yapılmıştır.

Şiddete uğrayan kadınların, şiddetten korunması, psikososyal ve ekonomik sorunlarının çözülmesi ve çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla verilen konukevi hizmeti, başta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere, kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülmektedir. Halihazırda 145 konukevi 3 bin 482 kapasite ile hizmet vermektedir."

- "Topyekün mücadele şart"

Aksal, şiddetin önlenmesinin ancak topyekün bir mücadele ile mümkün olduğunu ve şiddetin önlenmesi ve azalması için toplumun tüm kesimlerinin dayanışma sergilemesi gerektiğine dikkati çekti.

Komisyon çalışmalarının hassasiyetle sürdüğünü bildiren Aksal, "KEFEK olarak her zaman olduğu gibi bundan sonra da şiddetle mücadelede üzerimize düşeni yapacağımızdan ve gerekli tüm adımları atacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

