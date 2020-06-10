  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:19:27 -
TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı

TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışanda korona virüs testi pozitif çıktı.


TBMM Başkanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:


“TBMM Genel Sekreterliği’nde bir çalışan geçtiğimiz hafta korona virüs testi pozitif çıkmış ve söz konusu personel Cuma gününden bu yana işe gelmemektedir. Ancak temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış. Genel Sekreterliğin karantinaya alınması söz konusu değildir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı