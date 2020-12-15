TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin 7. turunda, üç bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de kabul edildi.

Bu arada bütçeler üzerinde söz alan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2021 yılı bütçesini Türkiye'nin tüketilmişliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

"Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara, acı reçeteye geldik." diyen Uysal, yüzde 30'lara varan işsizlik, 7,8 milyonun asgari ücretin altında ücretle geçindiği bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin yüzde 47'sinin çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye portresiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Uysal, "Pandemi ortamında milyonlarca insanımızın iş yerini kapatmayı tedbir olarak koyuyorsunuz ama yedek akçelerini bile tüketmiş bir ülke olarak, bu süreç içinde onların temel girdilerini bile karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı birtakım yardımlar var. Gönlümüz arzu eder ki milletimizin devletine ihtiyaç duyduğu böyle bir anda insanlarımızın yanında olabilelim." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 2021 yılı bütçesinin 8. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.



