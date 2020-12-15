  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi
Aktüel

TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 01:57:25 -
TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi.

Bütçe görüşmelerinin 7. turunda, üç bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluşlar olan Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçeleri de kabul edildi.

Bu arada bütçeler üzerinde söz alan Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 2021 yılı bütçesini Türkiye'nin tüketilmişliğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

"Uçuyoruz, kaçıyoruz retoriğinden hangi ara, acı reçeteye geldik." diyen Uysal, yüzde 30'lara varan işsizlik, 7,8 milyonun asgari ücretin altında ücretle geçindiği bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Emeklilerin yüzde 47'sinin çalışmak zorunda kaldığı bir Türkiye portresiyle karşı karşıya olunduğunu söyleyen Uysal, "Pandemi ortamında milyonlarca insanımızın iş yerini kapatmayı tedbir olarak koyuyorsunuz ama yedek akçelerini bile tüketmiş bir ülke olarak, bu süreç içinde onların temel girdilerini bile karşılamakta yetersiz kalıyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanının açıkladığı birtakım yardımlar var. Gönlümüz arzu eder ki milletimizin devletine ihtiyaç duyduğu böyle bir anda insanlarımızın yanında olabilelim." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Nimetulllah Erdoğmuş, bütçelerin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 2021 yılı bütçesinin 8. tur görüşmeleri için saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı
Gündem

ABD Türkiye'ye yaptırımlarını açıkladı

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. CAATSA yaptırımlarının arasında Cumhurb..
İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık
Dünya

İki devlet arasında gerilim yükseldi! Duyurdular: Karar aldık

Avustralya, Asya-Pasifik bölgesinde giderek artan Çin etkisine karşı ülke savunmasını güçlendirecek kararlar aldı. Avustralya'nın, ABD ile o..
Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı
Ekonomi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam açıklaması yapıldı

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yapılan 21 kuruşluk artışın 17 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 4..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay