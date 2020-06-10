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TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Bekçilere kritik 2 yetki verildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanun teklifiyle birlikte bekçilere zor ve silah kullanma yetkisi verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:26:00 -
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi! Bekçilere kritik 2 yetki verildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kabul edilen Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'ne göre, çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

TBMM Genel Kurulu'nda, Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi daha kabul edildi. Böylece teklifin birinci bölümünde yer alan 9 madde kabul edilmiş oldu.

Bekçiler, suça ve suçlulara karşı tedbirler alacak

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, çarşı ve mahalle bekçileri, suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydandayken; şüphelileri yakalamak, yakaladıkları şüphelilerin kendilerine veya başkalarına zarar vermelerini engelleyici tedbirleri almak, suç delillerinin kaybolmaması veya bozulmaması için gerekli muhafaza tedbirlerini almak, varsa olayın tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bildirmekle görevli ve yetkili olacak.

İşte o kritik 2 madde:

- Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.

- Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Olması gereken oldu emeği geçen herkese çok teşekkürle artık hırsızlık oranları bekçi baba sayesinde çok azalacak.
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