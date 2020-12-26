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Aktüel TBMM Genel Kurulunda gerginlik
Aktüel

TBMM Genel Kurulunda gerginlik

AK Parti'li Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Engin Özkoç'un üzerine yürüdü, milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı - TBMM Başkanvekili Bilgiç: - "Tabii ki karşılıklı eleştiriler olacak hatta çok sert eleştiriler de olacak, bu işin doğasında var ancak birbirimize hakaretten olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Zaten, TBMM'yi sokağın jargonuyla, normlarıyla yönetemeyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:51:08 -
TBMM Genel Kurulunda gerginlik

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştiren CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un üzerine yürüdü, milletvekilleri arasında itiş kakış yaşandı.

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP'nin "hak ihlallerine" ilişkin grup önerisi üzerinde konuşurken CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Mesten'e yanıt vermesiyle Genel Kurulda tansiyon yükseldi.

Özkoç, "Sayın hatip, eğer Recep Tayyip Erdoğan'a bir soru sormak istiyorsan, 'Sen PKK'ya hendeklerin kazılması için neden izin verdin de askerlerimizin ölümüne sebep oldun? Habur Sınır Kapısı'ndan teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü. Sen evlatlarını askere bile göndermedin. Ne yaptın?' diye sor. 'Millet yoksulluk içinde 'sen bir apartman dairesinden çıktın, şimdi sarayda oturuyorsun. Bu intihar eden insanların hesabını nasıl vereceksin?' diye sor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Özkoç'a "Habur'da bu ülkeye, hukuk nizamına saygı duyarak, itaat ederek 'Ben bu ülkenin eşit yurttaşı olmak istiyorum, terörü bırakıyorum.' diyenler geldiyse bugün de terörü bırakıp gelebilir. Ancak önemli olan şu; Biz 'Silahları bırakın, bu ülkede adil, barışçıl bir hukuk anlayışı içinde yaşayın.' dediğimiz zaman bu ülkede kardeşliği inşa ettik. Ancak silaha sarıldıkları zaman başkaları, başka yerlerde beraber işler yaptı." karşılığını verdi.

"Hiç endişe etmeyin; bu ülkenin başında emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var." ifadesini kullanan Özkan, teröre boyun eğdiren, FETÖ'ye, PKK'ya, onun destekçilerine diz çöktüren bir AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu belirterek, "Onun için, bu ülkeyi kutlu yolculuğundan kimse alıkoyamayacak, bu millete kimse diz çöktüremeyecek." dedi.

Yeniden söz alan Özkoç'un, "(Arap Baharı) diye başlatılan o savaşta 3 milyon 750 bin Müslümanın katledilmesinde 'Eş Başkanıyım.' diyen Recep Tayyip Erdoğan var. Türk askerine 'kelle' deyip de 'Sizi oraya yatırmaya değil…' deyip de Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var. Habur Sınır Kapısı'nda adaletin bekçisi olanları oraya dikip de kıyafetleriyle PKK terör örgütünü Türkiye'ye aldıran Recep Tayyip Erdoğan var." sözleri gerginliği tırmandırdı.

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un üzerine yürüdü. Özalan, milletvekili arkadaşları tarafından engellenip salon dışına çıkarılırken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atışmaları yaşandı.

Tansiyonun düşmemesi üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi. Verilen arada da AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında yumruklaşmaya varan itiş kakış devam etti. Araya giren milletvekillerinin çabasıyla tansiyon düşürülmeye çalışılırken, laf atışmaları nedeniyle HDP ile AK Parti milletvekilleri arasında da bir süre gerginlik yaşandı.

- "TBMM'yi sokağın jargonuyla yönetemeyiz"

TBMM Başkanvekili Bilgiç, aranın ardından Genel Kurulda istenmeyen bazı hadiseler yaşandığını, 83 milyon vatandaşa karşı hoş olmayan görüntüler ortaya çıktığını belirterek şunları kaydetti:

"Burada çok farklı siyasi partilerin grupları ve farklı ideolojiden, düşünceden gelen milletvekili arkadaşlarımız var. Tabii ki karşılıklı eleştiriler olacak, hatta çok sert eleştiriler de olacak, bu işin doğasında var ancak bu tartışmaları, müzakereleri sürdürürken birbirimize hakaretten olabildiğince kaçınmamız gerekiyor. Zaten, TBMM'yi sokağın jargonuyla, normlarıyla yönetemeyiz. Gazi Meclise yakışan bir hassasiyet içinde bu süreçleri hep beraber tamamlamak zorundayız. Fiziki müdahalelere kadar giden olaylar olduğunu bana ifade ettiler. Bunlar hakikaten hoş değil. Umuyorum arkadaşlarımız bir kardeşlik hukuku içinde bu süreçleri birlikte çözeceklerdir. Burada bize düşen aklıselimi ve sağduyuyu bütün bu görüşmelerimiz esnasında hakim kılmaktır."


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