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Siyaset

TBMM Genel Kurulunda gerginlik

ANKARA (İHA) – TBMM Kurulunda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 23:58:25 -
TBMM Genel Kurulunda gerginlik

ANKARA (İHA) – TBMM Kurulunda, çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı.


TBMM Genel Kurulunda çarşı ve mahalle bekçileri düzenlemesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri sürüyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel kanun teklifinin temel kanun teklifi olarak görüşüldüğünü ve kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade etti. Bunun üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekili Levent Bülbül, Özel’e tepki gösterdi. CHP milletvekilleri sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş oturuma ara verdi. Özel, komisyon sıralarına giderek komisyon üyelerine tepki gösterdi. Bu sırada MHP milletvekilleri Özel tepki gösterdi. Yumruklaşmaya varan gerilim çıktı. Kavganın yatışmasının ardından CHP milletvekilleri kendi aralarında toplantı yaptı.

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