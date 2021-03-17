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Siyaset TBMM Genel Kurulu toplandı: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar okunacak mı?
Siyaset

TBMM Genel Kurulu toplandı: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar okunacak mı?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki Yargıtay kararının okunacağı TBMM Genel Kurulu toplandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 14:42:00 - 2021-03-17 15:29:30
TBMM Genel Kurulu toplandı: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki karar okunacak mı?

 Yeniakit.com.tr TBMM 

TBMM Genel Kurulu saat 14:00 itibari ile toplandı.

Gergerlioğlu'nun vekilliği düşecek

Genel Kurul'da PKK sevici HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkındaki Yargıtay tarafından onanan hapis cezasının okunması bekleniyor. Gergerlioğlu hakkındaki karar TBMM Genel Kurulu'nda okunduktan sonra milletvekilliği düşecek.

'Meclisi terk etmeyeceğim' mesajı vermişti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Gergerlioğlu hakkında dün yaptığı konuşmadan sonra, Tele 1, Halk Tv, Birgün ve Cumhuriyet aracılığı ile mesaj veren HDP'li Gergerlioğlu, "Meclisi terk etmeyeceğim. Bu bir darbedir." demişti.

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