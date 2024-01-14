TBMM Genel Kurulu 'terör' gündemiyle toplanıyor! Terör tezkeresi okunu oylanacak...
TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15:00'da toplanacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da gündem maddesi "terör" olacak.
İç Tüzük'ün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları, terör saldırılarına yönelik milletvekillerini bilgilendirecek.
Genel Kurul'da parti grupları adına da konuşmalar yapılacak.
Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.