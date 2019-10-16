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TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa Destici’den HDP’li Mithat Sancar’a sert tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar arasında tartışma çıktı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 19:18
TBMM genel kurulu karıştı! Mustafa Destici’den HDP’li Mithat Sancar’a sert tepki!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile oturumu yöneten TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar arasında söz verme tartışması yaşandı.

Grubu bulunan partilerin yaptığı konuşmanın ardından birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’a kürsüden söz verdi.

Uysal’ın konuşmasının ardından Sancar, TBMM İçtüzüğü’ne göre grubu bulunmayan parti temsilcilerine kürsüden söz veremeyeceğini söylemesi üzerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM Başkanlık Divanı’na yürüyerek Sancar’a “Kobani’de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz” diye bağırdı.

AK Partili vekiller durdurdu

Destici’yi AK Parti sıralarındaki vekiller durdururken, TBMM Başkanvekili Sancar, “Lütfen yerinize oturun! Size ceza vermek zorunda kalırım” dedi. Destici’nin tepki göstermeye devam etmesi üzerine Sancar, TBMM Başkanvekili'ne hakaret edemeyeceğini belirterek idari amirlerden Destici’nin Genel Kurul dışına çıkarılmasını isteyerek birleşime ara verdi.

'Faşistler çıkın dışarı', 'Teröristler Kandil'e gidin'

Verilen arada, AK Partililerle HDP'liler birbirine bağırdı. HDP sıralarında "Faşistler çıkın dışarı" sesleri yükselirken, AK Partililer "Teröristler Kandil'e gidin" karşılığını verdi.

Verilen aranın ardından BBP Genel Başkanı Destici, sözlerinin bir şahsa ya da Meclis’in manevi şahsiyetini hedef almadığını, Suriye harekatına işgal diyen herkese yönelik olduğunu söyledi.

Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sancar, iktidarın ilk kez yeni düzenlenen içtüzük hükmü kapsamında gündem dışı söz alarak TBMM’yi bilgilendirdiğini bu anlamda karışıklık yaşanmasının normal olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 19:18
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici
  3. TBMM Grup Başkanvekili HDP'li Mithat Sancar
  4. Mithat Sancar
  5. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
  6. AK Parti
  7. Kandil
  8. HDP
  9. Faşistler
  10. Teröristler

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