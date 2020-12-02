TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu'nda Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi kabul edildi. Buna göre Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün 2021 yılı bütçesini görüşecek.

Genel Kurul'da önce İYİ Parti'nin "Türkiye Varlık Fonu"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin bir aile şirketi gibi yönetildiğini iddia ederek, "Türkiye Varlık Fonu, saray ipotek fonu olmuştur. Cumhurbaşkanı kendisini bir kararname ile başkan, damadını ise başkanvekilliğine atıyor. Bütün bir ulusun alın terinin olduğu Varlık Fonu tek adamın iradesine verilmiş durumda." dedi.

Türkkan, Merkez Bankasının kasasının boşaldığını ve memleketin sadece bugününün değil, istikbalinin de ipotek altına alındığını ileri sürdü.

Varlık Fonu'nun her türlü yasal denetimden muaf olduğunu savunan Türkkan, "Türkiye'nin en kıymetli kazanımlarını savaş ganimetleri gibi sattınız. Ordumuza zırh üreten Sakarya tank palet fabrikasını dahi sattınız. Yetmedi İstanbul Borsası'nın hisselerini Katar'a sattınız. Katar, Cumhurbaşkanının dostu olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu değildir. Katar, Akdeniz'de Yunanistan ile birlikte hareket ediyor. Bunu biliyor musunuz?" diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, varlık fonlarının sadece gelir fazlası olduğunda değil, devletin kendisine ait şirketlerin bir araya getirilmesiyle de kurulabildiğini söyledi.

Aydemir, "Dünyada bunun örnekleri var, biz de dünyadaki örnekleri gibi şirketleri bir araya getirerek fon kurduk. Borsa İstanbul'un hisseleri daha önce de satıldı ama konuyla ilgili bir önerge verilmedi. Katar'a satılınca ortalığı ayağa kaldırıyorlar. Varlık Fonu'nun denetime tabi olmadığı yönündeki iddialar da doğru değil. Varlık Fonu'nun her iş ve işlemi denetleniyor. Devlet Denetleme Kurumu, Plan ve Bütçe Komisyonu denetleme vazifesini yapıyor." ifadelerini kullandı.

HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, partisinin, Kovid-19 salgını nedeniyle işçilerin mağduriyetinin giderilmesine ilişkin grup önerisi üzerinde söz aldı.

Pekgözegü, pandemi döneminde patronların zenginleştiğini, işçilerin ise daha da fakirleştiğini iddia etti. Tablonun çok karanlık olduğunu ve işçilerin haklarını aramak için her gün sokaklara çıktığını dile getiren Pekgözegü, "Sendikalı işçiler işten atılıyor, polisler tarafından dövülüyor. Pandemi sürecinde şartlar daha da ağırlaştı. Yasaklarla pandemi süreci yönetilmeye çalışılıyor." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, partisinin "Türkiye Varlık Fonu"na ilişkin grup önerisi üzerindeki konuşmasında, Varlık Fonu'nun denetimden yoksun olduğunu savunarak, "Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanına bağlı bir kurum. Cumhurbaşkanının başkanlık ettiği bir fonda, Cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurulun bağımsız ve uluslararası standartlara uygun bir denetim yapması mümkün değil." diye konuştu.

Türkiye Varlık Fonu'nun kapatılması gerektiğini öne süren Erdoğdu, "Böyle devam edecekse şeffaflığın sağlanması lazım. Cumhurbaşkanının Varlık Fonu'nun başkanı olması bu ülkeye yakışmıyor." dedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ise Katar'a olan nefreti anlamadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yatırım Ajansının verdiği bilgilere göre Katar, Türkiye'deki yatırım sıralamasında 17. sırada geliyor. Birinci sırada Hollanda ve ilk 10'da Avrupa ülkeleri ve Amerika bulunuyor. Tank palet fabrikasını işleten firma Türk firmasıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerine teçhizat üretmektedir. Öyle 50 milyon dolar falan değil. 50 milyon dolarla kümes bile yapamazsınız. Bu proje yaklaşık 4 milyar doların üzerindedir. Öyle sıradan bir şey değil. Zaman ve maliyetten tasarruf etmek için TSK’nın yetenekleri firmanın emrine verilmiş ama mülkiyet Türkiye'nindir. Bazı arkadaşların Katar'a yönelik nefrete varan söylemleri neden? Katar’ın Müslüman olması mı? Eğer Tank paleti fabrikası ABD veya Avrupalılara ait olsaydı bunlar söylenecek miydi?"

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

- Bütçe takvimi

Genel Kurul'da AK Parti'nin Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup öneresi kabul edildi. Kabul edilen öneriye göre Meclis, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere yarın da çalışacak.

Genel Kurul'da Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi de kabul edildi. Önergeyle Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün çalışarak 2021 Yılı bütçesini görüşecek.

Daha sonra Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.



