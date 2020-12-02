TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "KKTC'de Maraş ile ilgili söylemleriniz Rumları sevindiriyorsa, Akdeniz'deki tavrınız Yunanistan'ı sevindiriyorsa, Dağlık Karabağ'daki tavrınız Ermenistan'ı sevindiriyorsa, Libya'daki tavrınız darbeci Hafter ve Türkiye düşmanlarını sevindiriyorsa, Suriye'deki tavrınız terör örgütünü sevindiriyorsa, Türkiye'deki tavrınız FETÖ'yü sevindiriyorsa, Türk ordusu ile ilgili hakaretleriniz Türkiye düşmanlarını ve bölücüleri sevindiriyorsa dönüp aynaya bakmanız gerekir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Uyar Madencilik'in 2012 yılında işten çıkardığı 804 madencinin iki aylık maaşıyla, kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemediğini belirterek, "Redevans sözleşmeleriyle işletilen maden ocaklarında çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından ödenmesine yönelik bir düzenleme beklentisi var. Enerji Bakanlığı yetkilileriyle ve Mecliste gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Bu konuda bir düzenleme yapılacağını umuyoruz. Bu sorunun çözülmesi konusunda her türlü desteği vermeye de hazırız." diye konuştu.

- "Engelliler, insanca yaşam sürdürebilecekleri ortam istiyor"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Özgür Ülke Gazetesi'nin 1994 yılında bombalanmasının faillerinin hala bulunmadığını söyledi.

Özgür Gündem ve Yeni Yaşam gazetelerinin de saldırılarla karşı karşıya kaldığını aktaran Oluç, "Bütün bu baskılara rağmen özgür basın geleneği bugüne kadar sürdürüldü." dedi.

Oluç, 2005 yılından bu yana Engelliler Yasası'nın tam anlamıyla uygulanmadığını ve 2009 yılından bu yana da uygulamalara yansıtılmayı bekleyen bir Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi bulunduğunu belirterek, her iki alanda da ciddi sorunlar yaşandığını söyledi.

Engelli kadınların hayatının çok daha zor olduğunu ve kadın engelliler için özel önlemler alınması gerektiğini dile getiren Oluç, "Engelliler merhamet beklemiyor. Engelliler, insanca bir yaşam sürdürebilecekleri bir ortamın sağlanmasını istiyorlar." ifadesini kullandı.

- "Devlet, vatandaşını mağdur etmemekle yükümlüdür"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, asgari ücret görüşmelerinin 4 Aralık'ta başlayacağına dikkati çekerek, "Hükümet, asgari ücretle zor şartlar altında geçimini sağlayan vatandaşlarımızı, işçilerimizi, emekçilerimizi tamamen açlığa terk ediyor. Devlet, vatandaşını mağdur etmemekle yükümlüdür." şeklinde konuştu.

Brüt ücretin 3 bin liraya çıkarılıp asgari ücretli çalışana brüt kazancının tamamının ödenmesini önerdiklerini aktaran Türkkan, asgari ücretin üzerinde maaş alan çalışanların da asgari ücretten doğan SGK primini ve gelir vergisini devletin üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Rekabet Kurumunun Türk ürünlerini boykot eden Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Saudi Arabian Oil Company firmasına yatırım onayı verdiğini basından öğrendiklerini anlatan Türkkan, bunu hayretle izlediklerini ifade etti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Köy Kanunu'na eklenen geçici maddeyle evi olmayanlara arsa verildiğini, ancak bu arsalara bu yıl sonuna kadar ev yapılmazsa arsanın köy tüzel kişiliğine geçeceğini belirterek, vatandaşların süre uzatımı talep ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı kararıyla Halk Bankasına kredi borcu olan esnafın ödemelerinin aralık sonuna kadar ertelendiğini hatırlatan Özel, bu sürenin de uzatılmasını istedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bakanlık taşra teşkilatına 826 kadrolu işçi alımı yapılacağına yönelik açıklamasına değinen Özel, "Buna Tarım Bakanlığı bünyesinde çalışan geçici işçilerden, mevsimlik işçilerden çok ciddi tepki var. Bir kere bunlara verilmiş devlet sözü var. Sen geçici, kadrosuz bir işçi çalıştırıyorsun. 826 kadro varsa bu kadroyu bunlara verip bir başka ihtiyacı karşılamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'a karşı alınan yeni tedbirlerin yeterli olmadığını savunan Özel, Türkiye şartlarında 14 günlük bir kapanmaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- "Şerefli Türk ordusundan ve milletimizden özür dilenmeli"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, salgınla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirterek, toplumun bütün kesimlerine yönelik gereken her şeyin yapıldığını kaydetti.

Kısa çalışma ödeneği süresinin uzatıldığını anımsatan Akbaşoğlu, "Sosyal devlet ilkesinin gerekleri neyse her aşamada onun takip edildiğinin bilinmesini isterim." dedi.

Ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdüğünü vurgulayan Akbaşoğlu, "Ekonomi ve hukuk alanında atacağımız yeni reformist adımlarla bu konuda salgının etkisinin azaltılmasıyla çok daha iyi duruma erişeceğimize inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

- Akbaşoğlu ile Özel arasında "Sen kimsin?" tartışması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben "Sen kimsin?" dediğini aktaran Akbaşoğlu, "Ben kim olduğunu hatırlatmak isterim. KKTC'de Maraş ile ilgili söylemleriniz eğer Rumları sevindiriyorsa, Akdeniz'deki tavrınız Yunanistan'ı sevindiriyorsa, Dağlık Karabağ'daki tavrınız Ermenistan'ı sevindiriyorsa, Libya'daki tavrınız darbeci Hafter ve Türkiye düşmanlarını sevindiriyorsa, Suriye'deki tavrınız terör örgütünü sevindiriyorsa, Türkiye'deki tavrınız FETÖ'yü sevindiriyorsa, Türk ordusu ile ilgili hakaretleriniz Türkiye düşmanlarını ve bölücüleri sevindiriyorsa dönüp aynaya bakmanız gerekir." diye konuştu.

Yapılan hakaretlerle gündem değiştirilmek istendiğini ifade eden Akbaşoğlu, şerefli Türk ordusundan ve milletten özür dilenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye'yi herkese ve her şeye rağmen inşa etmeye devam edeceklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu'na buradan hatırlatmak istiyorum; Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Manda ve himaye kabul edilemez, istiklal-i tam, tam bağımsız Türkiye', 'muasır medeniyetlerin üstüne çıkma' ilke ve hedeflerini hayata geçiren, yedi düvele meydan okuyan ve 'Dünya beşten büyüktür' diye haykıran kahraman bir liderdir Recep Tayyip Erdoğan." ifadelerinin kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özel ise Akbaşoğlu'na, "Türk askerinin kafasına çuval geçirilir, sesini çıkarmaz. 'Nota ver' deriz, 'Müzik notası mı bu? Amerika'ya veriyorsun' der. Kafaya çuval geçirenlerin komutanı Odierno'dan madalya alan kişiyi Milli Savunma Bakanı yapar. Süleyman Şah Türbesini bir gece ansızın kaçırır, gelir. 'Rusya uçağını ben düşürdüm' der. Rusya'nın ambargosu can yakar, geri gitmez. 'Damadının IŞİD petrollerini pazarlaması konusunda BM'de video oynatacağım' deyince Putin, özür mektubu yollar. ABD ile didişirken, 'Mal varlığını araştıracağız' dediklerinde, u dönüşünü yapar. FETÖ'nün önünü açan tüm atamalarla, 15 Temmuz'daki yapılan hain darbe girişiminin hazırlıklarına alet olur." karşılığını verdi.

Bunun üzerine sataşmadan söz alarak, kürsüye gelen Akbaşoğlu, siyasi eleştirilerin olabileceğini ancak yalan, dolan, iftira, fitne, fesatla hakikatleri ters düz etmenin, hakaretlerle saldırmanın hiç kimsenin haddi olmadığını söyledi.

"Çuval geçirmeyle" ilgili olayların bütünüyle değerlendirilmesini isteyen Akbaşoğlu, "Mehmetçiğimize çuvalı geçirenlerin kafasına, biz, El Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de çuvalı geçirerek yerle yeksan etmedik mi? Ettik. İşte siz, maalesef bunu göremiyorsunuz. Sonuç itibarıyla oluşturulmaya çalışılan terör devletini yerle yeksan eden, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma noktasında 80 yıllık Cumhuriyet dönemimizde yapılan yatırımları son 18 yılda 3-4 misli büyüten, Atatürk'ün istiklal-i tam, tam bağımsız Türkiye hedefini dış politikada da ordumuzla beraber destanlar yazarak, tarihe geçiren liderdir, Recep Tayyip Erdoğan." diye konuştu.



