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Aktüel TBMM Genel Kurulu
Aktüel

TBMM Genel Kurulu

CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:52:36 -
TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulunda, CHP, HDP ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi partilerin grup önerileri görüşüldü.

CHP'nin "pandemi döneminde kadına yönelik şiddet", HDP'nin "emeklilerin yaşadığı sorunlar" ve İYİ Partinin "kadına yönelik şiddet" konusunda verdikleri araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılmasına dair önerileri kabul edilmedi.

Grup önerilerinin ardından enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.


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