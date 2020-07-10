TBMM Genel Kurulu

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Sakarya'da patlama meydana gelen hava fişek fabrikasının sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aranmasının yargıyı yönlendirme anlamına geldiği eleştirisine, "Patronun ne itibarı olacak bu olup bitenden sonra. Patron başına gelenlere dönsün baksın." yanıtını verdi.

TBMM Genel Kurulunda grup başkanvekilleri, yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, yazar Nurettin Topçu'yu vefatının, Çeçen komutan Şamil Basayev'i şehadetinin yıl dönümünde rahmet ve minnetle andığını söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumunun nisan ayında işsizliğin yüzde 12,8 olarak açıkladığını anımsatan Dervişoğlu, "İşsizlik artıyor, istihdam azalıyor ancak iktidar grubuna göre, ülke bu karanlık tabloya rağmen şahlanıyor. Bu tabloda genç işsizlik ise özellikle dikkat çekiyor. Ülkenin yarınları olan gençlerin gelecek umutları sönmüş durumdadır. Bunun sebebi ekonominin kötü yönetilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, adaleti şiar edinen Türk milletinin tarihin her safhasında nizam-ı alem için iline, töresine, örf ve adetlerine sahip çıktığını ifade etti. Akçay, "Dün 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir' seslenişi neyse, bugün kanunlarını millete göre, milletçe, milletle beraber yapan irade aynı hafızanın tecellisidir. Elbette 'hukuk' denilen kuşatıcı mefhum kanunlardan ibaret değildir. Hukuk, insan hayatının her yönünü kuşatan kapsamlı bir mefhumdur. Hukuk, kutup yıldızı olan adaletin tecessüm etmiş halidir. Hukuk vicdandır, haklı ile haksızı, doğru ile yanlışı tefrik eden terazidir. Daha insani ve demokratik bir hukuk düzenin tesis edilmesi temennisiyle dünya hukuk gününü kutluyorum." diye konuştu.

- "Dağ keçilerinin avlanması suçtur"

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Ali İsmail Korkmaz'ın ölüm yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Aradan geçen zaman bize Ali İsmail'i unutturmadığı gibi ona zulmedenleri de unutturmuyor." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü'nün, Dersim Alevi inancında kutsal sayılan dağ keçilerinin avlanması için ihale açtığını kaydeden Beştaş, "Evrensel hukuk normları çerçevesinde kesin korunması gereken türler arasında yer alan Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde de ifade edildiği üzere soykırımla eş değer olan ve Dersim inancında kutsal sayılan dağ keçilerinin avlanmasına ilişkin karardan bir an önce vazgeçilmelidir. Dağ keçilerinin avlanması suçtur, ayıptır, günahtır, zulümdür, cinayettir." dedi.

Okulların ne zaman açılacağının muamma olduğunu savunan Beştaş, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bu konuda bir açıklama beklediklerini söyledi.

- "Ali İsmail'in özlemini hayata geçirmekte kararlıyız"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ali İsmail Korkmaz'ın ölümünün 7'inci yılı olduğunu dile getirerek, "Ali İsmail ve tüm Gezi şehitlerinin anısını yaşatmaya, onların hayatını kaybetmesinde sorumlu olanların gerçekten hukuk önüne çıkarılmasına ve konunun sadece idari değil siyasi sorumlularının da tarih önünde hesap vermesine kadar bu konuda sözümüzü söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Srebrenitsa Katliamı'nı 25'inci yılında lanetlediklerini ifade eden Özel, hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

- "Başka yere taşınarak imha patlamaya davettir"

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının mühimmatlarının taşınırken patlamasına işaret eden Özel, "Oradaki patlamamış olan havai fişeklerin bir başka yere taşınmasını bütün uzmanlar doğrudan intihar, doğrudan cinayet olarak görüyorlar. Soğutma yapılmadan ve bir başka yere taşınarak imha patlamaya davettir, aksi düşünülemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın havai fişek fabrikasının sahibini aradığını hatırlatan Özel, "Bu, yargıya istikamet vermekten ve 'yargılamayı, soruşturmayı, kovuşturmayı ona göre yapın' demekten başka bir Türkçesi yok." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, TÜİK'in açıkladığı işsizlik oranına ilişkin de "İstihdam sayılarına baktık. Çalışan sayısı geçen sene 28,1 milyon, bu sene Nisan'da 25,6 milyon. Çalışan azalıyor da işsizlik nasıl azalıyor?" diye sordu.

TÜİK'in, bir kişiyi, son dört haftada iş arama kanallarından en az birini kullanmamış ise işsiz olarak kabul etmediğine dikkati çeken Özel, "Bu rakam yüzde 30,1. Milletimiz şöyle baksın; eğer etrafındaki 10 kişiden biri işsizse TÜİK doğru söylüyor. Ama eğer 10 kişiden 3'ü işsizse TÜİK milletimizi saf yerine koyuyor." diye konuştu.

- "Takipçisiyiz"

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, ölümünün yıl dönümünde Nurettin Topçu'yu rahmet anarak, Topçu'nun "İsyan Ahlakı" isimli kitabının okunması gerektiğini söyledi.

Srebrenitsa soykırımın 25. yılına ilişkin görüşlerini dile getiren Zengin, "Avrupalıların Avrupalılara uyguladığı böylesi bir katliamı dünyanın asla unutmaması lazım. Srebrenitsa'yı hatırlamak, o kültürün kendisinden farklı olana yaklaşımını görmek açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Zengin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sakarya'daki havai fişek fabrikasının sahibini aramasını" eleştiren Özel'e şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız olayın yaşandığı iş yerinde ne olup ne bittiğini anlamak üzere iş yerinin sahibini ama önce sayın valimizi, kriz masasını, sayın bakanımızı, konuyla alakalı bulunanları aramıştır. Burada sadece bir yerin arandığının altının çizilmesi ve 'Patrona itibar' filan gibi lafları biraz tuhaf buluyorum. Patronun ne itibarı olacak bu olup bitenden sonra. Patron başına gelenlere dönsün baksın. İşverenin sorumluluğu anlamında neyse sorumluluğu, neyse yaptığı ya da yapması gerekirken yapmamış olan ne varsa bununla alakalı olarak biz takipçisiyiz. Bunu hiçbir şekilde savunmak olamaz. Hukuk zaten devreye girdi. Hak edenlerin cezasını almasıyla alakalı olarak el birliğiyle her şeyi hayata geçireceğiz."

Zengin, okulların açılmasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının yayınladığı genelgeye işaret ederek, "Pandemi denilen süreç gün be gün güncelleniyor. Bu konuyla alakalı belirsizlikten bahsetmek olayın doğasına aykırı." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Beştaş'ın Tunceli'de dağ keçilerin avlanmasına ilişkin açıklaması üzerine Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan'ı aradığını anlatan Zengin, Vali Özkan'ın il av komisyonunun avlanmayla ilgili benzer kararlar verdiğini, kendisi göreve başlamadan önce de böyle bir karar verildiğini söylemesinden sonra kendisinin de "Yaşasın bu keçiler. Keçileri avlamayalım." dediğini aktardı.

Bu arada, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Sakarya'daki ikinci patlama üzerine bölgeye yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdi.

İkinci patlamanın da oldukça vahim olduğunu ve acılarının katmerleştiğini ifade eden Bülbül, "Patlamanın çok titiz bir şekilde araştırılması gerektiği kanaatindeyiz. Gerek adli gerek idari yoldan yapılacak soruşturmalar neticesinde ihmali olanlar hakkında gereken bütün hukuki ve cezai yaptırımların eksiksiz bir şekilde uygulanması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



