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Dünya TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararının ardından İsveç'ten NATO açıklaması!
Dünya

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararının ardından İsveç'ten NATO açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-12-26 22:39:00 -
TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararının ardından İsveç'ten NATO açıklaması!

TBMM Dışişleri Komisyonu'nun kararının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'dan açıklama geldi.

Billström, “NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz” dedi.

İsveç’in NATO'ya katılım protokolünün TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Billström, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Bir sonraki adım parlamentonun konuya ilişkin oylama yapmasıdır. NATO'ya katılmayı dört gözle bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de TBMM Dışişleri Komisyonu’nun kararını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Türkiye ile Macaristan'ın İsveç’in NATO üyeliğine ilişkin onay işlemlerini "mümkün olan en kısa sürede" tamamlayacağına inandığını belirtti.

İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi
İsveç'in NATO üyeliği komisyonda kabul edildi

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