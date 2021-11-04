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Siyaset TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama
Siyaset

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu karşısında panikleyen terör sevici HDP'lilerden Gülistan Kılıç Koçyiğit, TSK'yı işgalcilikle suçladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 21:34:00 - 2021-11-04 21:41:20
TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

 Yeniakit.com.tr 

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’na HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in skandal sözleri damga vurgu.

Komisyon görüşmesinde söz alan HDP'li Gülistan, iktidarın Afganistan ve Suriye politikalarını hedef aldı. Olası Suriye operasyonu karşısında paniklediği anlaşılan Koçyiğit, şerefli Türk ordusunu "işgalcilik"le suçladı.

HDP'li vekilin skandal sözleri:

"Bütün bir Suriye Savaşı boyunca barışın adası olan, nüfusu 2-3 katına çıkan, göçmenlerin iç göçünün mekânı olan Afrin'i, siz gittiniz, işgal ettiniz. Ve şu anda, sizin denetiminizdeki ÖSO’cular, Suriye Milli Ordusu orada her gün insanlığa karşı suç işliyor."

'Kendi ülkenize nasıl işgalci dersiniz?'

Koçyiğit’in konuşmasını kesen AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, komisyon başkanına "Başkanım müdahale etmeyecek misiniz?" diye sordu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da "İşgalci değiliz." diye bağırdı.

Araya giren Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, HDP'li vekile şöyle tepki gösterdi: "Ülkemiz Suriye'de hiçbir şekilde işgalci bir güç olarak bulunmamaktadır. Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek, ülkemize olası bir göç akınını önlemek ve oradaki masum insanların can güvenliğini sağlamak için bulunmaktadır. Kendi ülkenize nasıl işgalci dersiniz?"

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