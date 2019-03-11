TBMM Başkanvekili Bilgiç: Sosyal medyadaki maksatlı ve kışkırtıcı Suriye yalanlarına kanmayın

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 31 Mart Seçimleri öncesinde Türkiye’nin sahip çıktığı Suriyeli mülteciler hakkında çıkarılan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, ‘Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık verildi’, ‘Suriyelilere devlet maaş bağladı’ şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtip, suç oranlarıyla ilgili de istatistiki verileri paylaştı. Bilgiç, “Türkiye’nin insanlık dramına göz yumması ve duruma bakakalması asla ahlaki değildir” diyerek, insanların araştırmadan gerçek verileri görmeden sosyal medyadaki yalanlara kanmamaları gerektiğini söyledi.

Isparta’da düzenlenen “Göç Süreci ve Mülteciler Açısından Küresel ve Ulusal Düzlemde Türkiye Vizyonu” konulu çalıştaya katılan TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Türkiye’nin Osmanlı döneminden bugüne kucak açan bir konuma sahip olduğuna dikkat çekerek, özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan gerilim ile birlikte göç kavramının ayrı bir öneme sahip olduğunu iletti.

Modern çağın en büyük krizlerinden olan Suriye krizinin en büyük yansımalardan biri olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, komşu ülke Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası 500 binden fazla insanın katledildiğini belirtti. Suriye’deki olaylar sonrasında 6 milyondan fazla insanın yaşadığı yerlerden gitmek zorunda olduğuna dikkat çeken TBMM Başkanvekili Bilgiç, bu insanların Türkiye’de misafir edildiğini, bu rakamları modern, gelişmiş ve uygar bir dünyada yaşananlara dikkat çekmek amacıyla ilettiğini söyledi.







Bilgiç: “Türkiye ilk günden bu yana göçmenler için elinden geleni yapmaktadır”

Türkiye’nin geçmişten bugüne kadar benimsediği ahlaki ve devlet geleneğine yakışan şekilde misafirperverlik örneği sergilediğine dikkat çeken TBMM Başkanvekili Bilgiç, “Bu durumun, Türkiye’nin benimsediği ahlaki ve insani politikaları bakımından iç ve dışta yansıtmak açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye, ilk günden bu yana göçmenler için elinden geleni yapmaktadır. Açık kapı politikasını Türkiye uygulamıştır. İlgili devlet kurumları ve sivil toplum örgütleri, ilgili bütün imkanları sunarak, çalışmaktadır” dedi.







“Avrupa’daki durumun fikirsel uzantıları”

Konuşmasında son dönemde mültecilere karşı kasıtlı ve diğer insanları kışkırtıcı bir politikanın uygulandığını ifade eden TBMM Başkanvekili Bilgiç, “Burada vurgulamak istediğim konu, son dönemde Suriyeli mültecilerle ilgili kasıtlı veya kışkırtmak amaçlı yapılan dezenformasyon işlevidir. Bunu, Avrupa’daki dışlama durumunun fikirsel uzantısı olarak değerlendiriyorum. Yurt dışındaki politikayı eleştirip, sonra ülkemizdekilere karşı aynı tutumda bulunmayı hiç de doğru bulmuyorum. Suriye’den kaçıp bize sığınmış insanlara, siyasi argüman olarak bunu göçmenlere karşı takınan bu tavır hiçbir şekilde ahlaki bir tavır değildir” diye konuştu.







“Türkiye’nin insanlık dramına göz yumması ve duruma bakakalması asla ahlaki değildir”

Evrensel insan hakları beyannamesinin, insanlık ailesinin bütün ülkelerine barış ve kardeşlik temelinde eşitliği şart koştuğunu kaydeden Bilgiç, “Akdeniz’den kaynaklı, böyle bir coğrafyada Türkiye’nin insanlık dramına göz yumması ve duruma bakakalması asla ahlaki değildir” dedi.

Türkiye’de 2018 yılı verilerine göre, toplam 4.7 milyon yabancı bulunduğunu anımsatan Bilgiç, “Isparta’da toplam 2018 sonu itibariyle 14 bin 707 yabancı uyruklu, 12 bin 100’ü il merkezi, 2 bin 600’ü ilçelere dağıtılmıştır” dedi.

Bilgiç, ilgili kurumlar tarafından bu konuda misafirperverlik çalışmalarının koordineli biçimde yapıldığı ileterek, “Türkiye bu göç dalgasını başarıyla yönetmiş ve yönetmeye devam etmektedir, ev sahipliğine de devam edecektir” şeklinde konuştu.







“Araştırmadan, sosyal medyadaki maksatlı yalanlara inanmayın”

Farklı platformlarda bazen sehven bazen de suiistimal bağlamında kasıtlı olarak özellikle sosyal medya üzerinde aslı olmayan söylemlerin yer aldığını aktaran Bilgiç, “Özellikle sosyal medyada Suriyelilerin devletten maaş aldığı ve maaş kartları bulunduğu paylaşımları olduğunu görüyoruz. Suriyeliler, devletten herhangi bir maaş almamaktadırlar. Önce araştırmanızı sonra da bu değerlendirmelere katılmanızı veya katılmamanızı istiyorum. Suça karışma oranlarıyla ilgili, bazı illerde şehir efsanesi olarak, sanki suçların tamamının göçmenler tarafından işlendiği, yapıldığı intibasının bulunduğunu biliyoruz. Bunların göçmenlere karşı kışkırtmak ve maksatlı yapılan şeyler olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

Bir yılda ortalama 2 milyon suç işlendiğini, 29 bininin Suriyeliler tarafından işlendiğini kaydeden Bilgiç, bu oranın binde 8 olarak kayıtlara geçtiğini aktardı.

Suç oranlarının 2015 yılında yüzde 1.4 olduğunu ancak, bu sayıların gün geçtikçe yaşam alanlarının genişlemesi ve yapılan düzenlemelerle azaldığına vurgu yapan Bilgiç, bu istatistikin de azalacağını belirtti.







“En fazla yapılanlardan birisi de seçimler için Suriye pompalaması”

Yaklaşan 31 Mart Seçimleri ile ilgili en fazla yayılan paylaşımlar arasında Suriyelilere vatandaşlık verilmesi ve oy kazanımı olduğunu ifade eden Bilgiç, “En fazla yapılan şeylerden biri, yine Suriye pompalaması. Vatandaşlık verilen sayının milyonları bulduğu, seçmen konusunda sıkıntı yaşandığı ve durumun böyle çözüldüğü yönünde. Şu an Türk vatandaşı olan Suriyeli sayısı 59 bin 750, 28 bini yetişkin, 31 bin 750’si ise çocuk. Oy kullananın 22 bin olduğunu görüyoruz. Lütfen milyonların vatandaş yapıldığı gibi farklı söylentilere itimat etmemenizi öneriyorum” ifadelerini kullandı.







“Bu durum bazı ülkeler için utanç olarak tarihe geçecek”

“Genciyle yaşlısıyla sonradan gelenleriyle bütün bu acı sürecin içinden geçen tüm mültecilerin kendileri için yapılan veya yapılmayanları yad edeceklerini biliyoruz” diyerek sözlerini sürdüren Bilgiç, “Bazı ülkeler için utanç olarak tarihe geçecek bu durumu Türkiye olarak yüz akıyla bu imtihanı vereceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.