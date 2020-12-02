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Aktüel TBMM Başkanlık Divanı, kovid-19 önlemlerini görüştü
Aktüel

TBMM Başkanlık Divanı, kovid-19 önlemlerini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-12-02 15:39:11 -
TBMM Başkanlık Divanı, kovid-19 önlemlerini görüştü

TBMM (AA) - TBMM Başkanlık Divanı toplantısında Meclis'teki kovid-19 önlemleri ele alındı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın ikinci Başkanlık Divanı toplantısı yapıldı.

Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, TBMM başkanvekilleri, katip üyeler ve idare amirlerinin oluşturduğu divan üyeleri katıldı.

Şentop, divan üyelerini, kovid-19'a karşı alınan önlemler hakkında bilgilendirdi.

Mustafa Şentop, oturma düzeni değiştirilen Genel Kurulun sık sık havalandırıldığını, Meclis Hastanesinde test ünitelerinin kurulduğunu ve şüpheli vakalar için özel oda hazırlandığını belirtti.

Meclis personelinin esnek çalışmaya geçtiğini ve bu süreçte servis imkanının çalışanlara sunulduğunu anlatan Şentop,TBMM'de ziyaretçi yasağının devam ettiğini dile getirdi.

Şentop, milletvekillerinin bu kurala uyulmasında azami hassasiyet göstermesini istedi. Meclis takviminde yer alan birçok seyahat ve programın da ertelendiğini hatırlatan Şentop, ilerleyen dönemde gelişmelere göre bu çalışmaların tekrar değerlendirileceğini kaydetti.

Toplantıda, divan üyelerine, Meclis yerleşkesinde yapılan çalışmalar hakkında da bilgi verildi.



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