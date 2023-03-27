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Gündem TBMM Başkanı'ndan Fransa'daki skandala tepki!
Gündem

TBMM Başkanı'ndan Fransa'daki skandala tepki!

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:59:00 -
TBMM Başkanı'ndan Fransa'daki skandala tepki!

Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerine onur madalyası verilmesine tepki gösteren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Senatosu'nda terör örgütü üyelerinin ağırlanıp onur madalyası verilmesinin; vahim ancak şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Başkan Şentop Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden bölücü terör örgütü mensuplarının, Fransa Senatosu'nda ağırlanmaları çok vahim olmakla beraber şaşırtıcı değildir. Fransa'nın, daha önce başta DAEŞ olmak üzere, işine geldiği zaman terör örgütleriyle açık veya üstü örtülü bir şekilde ilişki kurmasına şahit olmuştuk.

Meclis Başkanı olarak ifade etmeliyim ki; bir ülkenin parlamentosunun, terör örgütü mensuplarına ev sahipliği yapması, o kurumun itibarını zayıflatır. PKK'nın Suriye uzantıları ile açıkça saf tuttuklarını tüm dünyaya bir parlamenteri eliyle gösteren Fransa'dan, hukuka, insanlığa ve modern güvenilir bir devlet olmanın gereklerine uygun hareket etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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