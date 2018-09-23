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TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan'da

Sesmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a hareket eden TBMM Başkanı Binali Yıldırım, havalimanında Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov tarafından karşılandı.

23 Eylül 2018 Pazar 16:15
TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a geldi.

Yıldırım ve beraberindeki milletvekili heyeti, Taşkent Uluslararası Havalimanı'nda Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov tarafından karşılandı. Yıldırım'a geleneksel Özbek kıyafetli çocuklar, çiçek takdim etti.

BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİ HAZIR BULUNDU

Karşılamada, İsmailov'un yanı sıra Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dilşad Ahadov ve diğer Özbek yetkililer ile Taşkent Büyükelçiliği personeli hazır bulundu.

Yıldırım, bu akşam Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov'un, onuruna vereceği yemeğe katılacak. 

TBMM Başkanı Yıldırım'ın yarın Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilmesi, ayrıca Başbakan Abdulla Aripov, Yasama Meclisi Başkanı Nuriddincan İsmailov ve Senato Başkanı Nigmatulla Yoldaşev ile görüşmesi öngörülüyor.

Yıldırım, temasları kapsamında ayrıca ülkenin tarihi Semerkant ve Buhara şehirlerinde incelemelerde bulunacak.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 16:15
  1. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  2. Özbekistan
  3. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoye

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