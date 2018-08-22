TBMM Başkanı Yıldırım memleketinde vatandaşlarla bayramlaştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

İstanbul'dan havayolu ile Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım'ı Erzincan Havalimanı'nda Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile çok sayıda vatandaş karşıladı.

Binali Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra eşi Semiha Yıldırım ile Erzincan Havalimanı VİP Salonu'nda protokol ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Refahiye Kayı köyüne geçen TBMM Başkanı Yıldırım, burada da eşi Semiha Yıldırım ile aile kabristanlığını ziyaret ederek dua etti.