0553 313 94 23

TBMM Başkanı Yıldırım memleketinde vatandaşlarla bayramlaştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gittiği memleketi Erzincan'da vatandaşlarla bayramlaştı.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
TBMM Başkanı Yıldırım memleketinde vatandaşlarla bayramlaştı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, memleketi Erzincan'da hemşehrileriyle bayramlaştı.

İstanbul'dan havayolu ile Erzincan'a gelen TBMM Başkanı Yıldırım'ı Erzincan Havalimanı'nda Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen ile çok sayıda vatandaş karşıladı. 

Binali Yıldırım, tören mangasını selamladıktan sonra eşi Semiha Yıldırım ile Erzincan Havalimanı VİP Salonu'nda protokol ve vatandaşlarla tek tek tokalaşarak bayramlaştı.

Refahiye Kayı köyüne geçen TBMM Başkanı Yıldırım, burada da eşi Semiha Yıldırım ile aile kabristanlığını ziyaret ederek dua etti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:51
  1. Karaman
  2. İstanbul
  3. TBMM Başkanı Binali Yıldırım
  4. Kurban bayramı
  5. Erzincan Havalimanı
  6. 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş
  7. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sarıgül yine meydana çıktı!
    1. Sarıgül yine meydana çıktı!
    2. İran ABD'nin alternatifini buldu!
    3. İngiltere kedi ve köpek satışını..
    4. BBP'ye bayram ziyaretleri
    5. Siyasi partilerden CHP'ye bayram..
    6. Göztepe'den Eren Derdiyok bombası!
    7. Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği..
    8. BM'den ABD'ye 'İran' tepkisi
    9. Irak'ta bayram kana bulandı! Ölü ve..
    10. Güngör Uras son yolculuğuna uğurlandı
    11. "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    12. TBMM Başkanı Yıldırım memleketinde..
    13. Bahçeli'den Yunanistan'a sert tepki!
    14. Endonezya'da depremin acı bilançosu..
    15. Meteoroloji uyarmıştı! Yağış ve..
    16. Beştepe'den Yunanistan'a çok sert tepki!
    17. Başkan Erdoğan’ın bayramını denizin..
    18. Trafikte barkod sistemi ile kontrol..
    19. "AK Parti'nin değişmez ilkesi..
    20. AK Parti'den erken yerel seçim..
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    Komşudan FETÖ'ye ağır darbe! Mal varlıklarına el konuldu
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
    Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Almanya'da cami karşısında genelev!
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
    Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”