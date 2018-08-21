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TBMM Başkanı Yıldırım, İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti.

21 Ağustos 2018 Salı 14:53
TBMM Başkanı Yıldırım, İlhan Varank'ın kabrini ziyaret etti

TBMM kaynaklarından alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ile Şehzadebaşı Camisi'ne geldi.

Varank'ın, caminin avlusunda bulunan kabrini ziyaret eden Yıldırım, burada dua okudu.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 14:53
  1. İstanbul
  2. TBMM
  3. Şehzadebaşı Camisi
  4. Binali Yıldırım
  5. Mustafa Varank
  6. İlhan Varank

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