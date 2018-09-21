TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü'de aşure dağıttı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek elçilik çalışanlarına ve STK temsilcilerine aşure dağıttı.