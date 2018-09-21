TBMM Başkanı Yıldırım, Bakü'de aşure dağıttı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini çalışanlarına ve STK temsilcilerine aşure dağıttı.21 Eylül 2018 Cuma 17:55
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Milli Meclisi'nin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere geldiği Azerbaycan'da, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğini ziyaret ederek elçilik çalışanlarına ve STK temsilcilerine aşure dağıttı.
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