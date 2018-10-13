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TBMM Başkanı Yıldırım: Amerika'nın tek müttefiki dolar

TBMM BaşkanıYıldırım, "Gittikçe dünyada müttefiki azalan ABD, tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. Tek müttefiki dolar" açıklamasını yaptı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:00
TBMM Başkanı Yıldırım: Amerika'nın tek müttefiki dolar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre’nin Cenevre kentinde İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (İSİPAB) Danışma Toplantısı'na katıldı. Yıldırım, burada Sudan Meclis Başkanı İbrahim Ahmed Ömer ile bir araya geldi.

Trump'ı eleştiren TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Gittikçe dünyada müttefiki azalan ABD, tek müttefike sarılmış vaziyette, o da dolar. Tek müttefiki dolar" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:00
  1. trump
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