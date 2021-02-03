TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusuna ilişkin açıklama yaptı. Şentop, "Yeni anayasa tartışması, Türkiye'de birçok tartışmayı, anayasa içinde düzenlenen hükümler, kurumlar bakımından içinde barındırdığından, bence böyle bir çağrı gerçekten heyecan verici. Daha önce bu işlerin içerisinde bulunan, emek sarf eden biri olarak bunu daha büyük bir heyecanla karşıladım" ifadelerini kullandı.

Şentop'un gündemdeki konulara ilişkin yaptığı son dakika açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"Bilhassa TBMM'ye bu şekilde bir tembihte bulunması, nasihatte bulunması, öğüt vermesi Anayasa Mahkemesi'nin çok açık bir yetki aşımıdır. Bu kararı, bir siyasi bildiriye dönüştüren bir kısmıdır bu.

Siyasi Partiler Kanunu'nu yeniden ele almak hatta bence yepyeni bir Siyasi Partiler Kanunu yapmak gerekir.

(AYM'nin Berberoğlu kararı) Meclise kesin hükmün ortadan kalktığına dair bir karar gelmesi ve bunun Genel Kurulda okutulması gerekir.

(Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar) Profesyonellerin organize ettiği eylemler olduğunu düşünüyorum."