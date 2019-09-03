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TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop:-"Bundan 100 yıl önce milli iradeyi temel alan, seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin esasları belirlenmiş, işgale karşı konulacağı, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği, vatanın tüm zorluklara ve yokluklara karşı savunulacağı vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas Kongresi, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarındandır"

03 Eylül 2019 Salı 22:34
TBMM Başkanı Şentop'tan "Sivas Kongresi" mesajı

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bundan 100 yıl önce milli iradeyi temel alan, seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin esasları belirlenmiş, işgale karşı konulacağı, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği, vatanın tüm zorluklara ve yokluklara karşı savunulacağı vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas Kongresi, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarındandır." ifadesini kullandı.

Şentop, Sivas Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletin şanlı tarihinin parlak sayfalarından birini teşkil eden Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünün idrak edildiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Bundan 100 yıl önce milli iradeyi temel alan, seçilmiş temsilcilerin katılımıyla toplanan Sivas Kongresi'nde Milli Mücadele'nin esasları belirlenmiş, işgale karşı konulacağı, manda ve himayenin asla kabul edilemeyeceği, vatanın tüm zorluklara ve yokluklara karşı savunulacağı vurgulanmıştır. Bu yüzden Sivas Kongresi, Milli Mücadele'nin dönüm noktalarındandır.

Milletimizi tek vücut haline getirerek bağımsızlığımızın kazanılmasını ve ardından Cumhuriyetimizin kuruluşunu sağlayan, milletimizin kendi ruhundan şekillenerek inşa etmiş olduğu yüce Meclisimiz, Sivas Kongresi'nde ortak bir ruhla birleşen, vatan aşkı ile bütünleşen vatanperverlerin gayretiyle inşa edilmiştir.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıldönümü vesilesiyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, Kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımızı saygı ve hürmetle selamlıyorum."





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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 22:34
  1. Sivas Kongresi
  2. TBMM Başkanı Şentop

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