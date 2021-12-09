TBMM Başkanı Şentop’tan şehit askerler için mesaj
TBMM Başkanı Mustafa Şentop şehit askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde hain terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda şehadete yükselen kahraman Mehmetçiklerimiz Ali Sarı, Emre Ceylan, İdris Akgöz ve Doğanay Çelik'e Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.