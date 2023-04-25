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Gündem TBMM Başkanı Şentop'tan Rum temsilciye tokat gibi cevap: Senin yaşın yetmez
Gündem

TBMM Başkanı Şentop'tan Rum temsilciye tokat gibi cevap: Senin yaşın yetmez

Yeniakit Publisher
2023-04-25 03:57:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Rum temsilciye tokat gibi cevap: Senin yaşın yetmez

Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güney Kıbrıs Temsilciler Meclisi Başkanı Anita Dimitriu'nun çarpıtmalarına tokat gibi bir karşılık verdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Birliği (AB) Parlamento Başkanları Zirvesi'nde ' Rusya'nın Ukrayna saldırısı ve AB'nin genişlemesi' konulu 1'inci oturumunda yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi adına toplantıya katılan Anita Dimitriu'nun, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini 'Kıbrıs'ın işgaliyle aynı' benzetmesine tepki gösterdi.

Şentop, "AB'nin, bazı ülkelerin kaprislerine, manasız siyasi ve dini ön koşullarına esir olması kabul edilemez" dedi. Şentop, Türkiye'nin müdahalesinin Zürih ve Londra anlaşmaları çerçevesinde garantörlük haklarından kaynaklandığını söyledi.

"Belki yaşı yetmez"

Meclis Başkanı'nın konuşmasına işgal iddiasını sürdürmesi karşısında Şentop tekrar söz alarak, adadaki hukuki durumu tarihleriyle anlattı. Şentop'un Rum Yönetimi adına konuşan temsilcinin yaşının genç olmasına atıfta bulunarak, "Belki yaşı yetmez" dedi.

Rum yönetici olay çıkarttı

Meclis Başkanı Şentop'un konuşmasına cevap için tekrar söz alan Rum temsilci bu sefer de Başkan'ın konuşmasındaki 'yaş' ifadesi için "Cinsiyet ayrımcılığı yapıyor. Kadın olduğum için bu şekilde konuşuyor. Cinsiyetçi yaklaşımı reddediyorum. Kadınlara karşı böyle bir yaklaşımı kabul mü edeceğiz" dedi.

Şentop da bir kez daha söz alarak, cinsiyet ile ilgili herhangi bir konu geçmediğine vurgu yaparak sözlerinin bu şekilde çarpıtılmasına tepki gösterdi.
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