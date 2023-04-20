TBMM Başkanı Şentop’tan Ramazan Bayramı mesajı

Şentop’un mesajı şöyle: “Aziz Milletimiz; Ramazan Bayramınızı gönülden tebrik ediyorum. Kainatın manası yüce Kitabımızın ve oruç ibadetimizin ruhlarımıza şifasıyla gelen Ramazan-ı Şerif, hasretle bekleyeceğimiz bir sonraki kavuşmaya kadar bizlere veda ediyor. Kıymeti tarifsiz olan, 11 ayın sultanını ömrümüzde bir kez daha yaşamayı nasip eden Rabbimize şükrediyorum. Birliğin ve iyiliğin en samimi haliyle yeryüzünü saran Ramazan ikliminin gelecek tüm zamanları da kuşatmasını diliyorum.

Hüzün ve umudun birleştiği, her birimizin acısına yine birbirimizin yüreğinde teselli bulduğumuz, iyilik ve iyileşmek üzere sımsıkı kenetlendiğimiz bir bayram vaktine giriyoruz.

Yüreğimizdeki derin acımızla, evladına, annesine, kardeşine, dostlarına, en sevdiklerine hasret olan gönlü yaralı kardeşlerimizin kederini paylaşıyoruz. Dualarımız, Ramazan-ı Şerif mukâbelelerimiz, Fatiha’larımız deprem felaketinde yitirdiğimiz canlarımız ve tüm şehitlerimiz için… Ruhları şad olsun.

Bu zor zamanlarda eşi benzeri görülmemiş bir dayanışmayı tüm varlığıyla ortaya koyan, millet olmanın en yüce duygularıyla hiç tereddütsüz harekete geçen her bir vatandaşımıza şükranlarımı sunuyorum.

Bayram günlerinde dahi Ülkemiz ve Milletimiz için vazifelerinin başında olan kurumlarımıza, görevlilerimize ve sivil toplum gönüllülerimize teşekkür ediyorum.

Bayramlar çocuklarımız için neşenin, tebessümün, heyecanın zamanları. Çocuklarımızın en doğal hakkı olan bu duyguları coşkuyla yaşamaları için gayretimiz bakidir. En umutsuz zamanlardan dahi en aydınlık umutları yeşerten Milletimizle beraber bunu başaracağız. Ve dünyanın bütün çocuklarının hakları ve mutlulukları için, daha adil ve yaşanabilir bir gelecek bırakabilmek yolunda mücadelemizi sürdüreceğiz.

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Üç bayramı bir arada yaşayacağımız Ramazan Bayramımız, Gazi Meclisimizin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız yüreklere birer ümit ve sevinç kaynağı olsun.

Her yıl gelişiyle kâinatı yeniden dirilten Ramazan-ı Şerif’in en zarif hediyesi bayram günleri esenliklerle gelsin. 23 Nisan’ın arifesinde tüm arife çiçeklerinin bayramları kutlu olsun. Yürekten sevgilerimle…”