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Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nevruz'u kutlayarak "Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 23:56:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan Nevruz mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nevruz Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.  

Şentop, mesajında, "Bolluğun ve bereketin bayramı, baharın habercisi Nevruz’un, Aziz Milletimizle birlikte gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimize hayırlar getirmesini dilerim. Bahar bereketiyle gelsin; ülkemizde, bütün dünyada sevgi, barış, dostluk, iyilik çoğalsın" ifadelerini kullandı. 

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