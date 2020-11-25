TBMM Başkanı Şentop'tan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajı:

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesajı yayımladı. Şentop, "İnsan için, insana karşı, insanca bir dayanışma içindeyiz. Tarih ve dünyayı, kadınla erkek birlikte inşa edip şekillendirmiştir. Birinin diğerine şiddet uygulaması kabul edilemez. Kadına yönelik her tür şiddet suçtur ve karşısındayız." değerlendirmesini yaptı.

Kadın ve şiddet kelimelerini, birbirinden tamamen ayrılıp çağrışım yoluyla bile yan yana gelmeyinceye kadar mücadele edilmesi gerektiğini belirten Şentop, "Şiddet uygulamak acziyettir ve çoğu zaman yeni çözümsüzlükler doğurur. Etkili kurallar, sorumlu fertlerle adaletli toplumu inşa edeceğiz." paylaşımında bulundu.



