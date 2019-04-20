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TBMM Başkanı Şentop'tan Irak ve PKK açıklaması!

Irak'ta bulunan terör unsurları ile ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Irak'tan beklentilerimiz, topraklarında yuvalanan PKK terör örgütüunsurlarına barınma imkanı vermemesi ve Türkiye'ye olduğu kadar Irak'a ve diğerbölge ülkelerine de tehdit teşkil eden bu eli kanlı terör örgütüne yönelikmücadelemizde bizimle iş birliği ve dayanışma içinde olmasıdır." dedi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
TBMM Başkanı Şentop'tan Irak ve PKK açıklaması!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, başkent Bağdat'ta düzenlenen Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, zirvenin, katılımcı tüm ülkeler  arasındaki dostluğu ve muaveneti artırmasını, sorunların çözümünde müşterek bir  tavır takınılmasına yardımcı olmasını umduklarını dile getirerek, Irak'ta yaşanan  gelişmelerin bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğuna dikkati çekti.

"Irak'ın önümüzdeki dönemde istikrarını sağlamasına ve yeniden imarına  yönelik desteğimizi ortaya koyacağımız bu toplantı önemlidir ve zamanlaması  fevkalade uygundur." diyen Şentop, şunları ifade etti:

"Türkiye, Irak'ın bir an önce ayağa kalkmasını, ülkedeki tüm toplum  kesimlerinin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını güvence altına alacak  Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşı sağlamasını, DEAŞ'tan zarar gören  bölgeler başta olmak üzere ülkenin tamamında yeniden imar için gerekli adımları  atmasını ve bölgesinde özellikle komşularıyla dengeli ve iyi ilişkiler içinde  olmasını beklemektedir."

Irak'ın toprak bütünlüğüne destek vurgusu

TBMM Başkanı, Irak'ta uzun yıllardır süren istikrarsızlık ve güvenlik  boşluğunun, Türkiye için ulusal güvenlik meselesi haline geldiğinin altını  çizerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bunların çözümünün bir an evvel kalıcı şekilde sağlanması bir  zorunluluktur. Yani artık bekle ve gör diyemeyiz. Başkası gelsin çözsün de  diyemeyiz. Bizi etkileyen meselelerin çözümüne katkı sağlamak zorundayız. Bu  çerçevede girişimci ve insani dış politikamızı geliştirdik. Cumhurbaşkanımız  Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın veciz ifadesiyle 'Milletimizin girişimci ruhu ve  insani, vicdani kültürünü' yansıtan, Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Dünyada Barış'  ilkesini kuvveden fiile geçiren bir 21. yüzyıl küreselleşmiş dış politika  anlayışı belirledik. Bu çerçevede, bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba  harcıyor, inisiyatif alıyor ve iş birliği imkanlarımızı artırıyoruz. Dış  politikamızın geniş bakışı, sadece bölgemizle sınırlı olmayıp, Asya-Pasifik,  Afrika ve Latin Amerika-Karayipler gibi dünyanın diğer bölgeleriyle de  bağlarımızın gelişmesine olanak sağlamaktadır."

DEAŞ işgaline karşı Türkiye'nin, Irak'a sağladığı yardım ve Irak'ın  toprak bütünlüğü hilafına girişilen referandum macerası karşısında kararlı tutum takındığını hatırlatan Şentop, Türkiye'nin desteğinin, Irak'ın birliği ve toprak  bütünlüğü için ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

DEAŞ işgali altındaki toprakların kurtarılması sonrasında Irak'ın  kalıcı istikrara kavuşturulması için bir fırsat penceresi aralandığına dikkati  çeken Şentop, "Bu fırsattan istifade edilmesi, sorumluluk sahibi tüm Iraklıların  etnik ve mezhepsel ayrımları körükleyen yaklaşımları reddetmesi ve Iraklılık  kimliğini ön plana çıkaran kapsayıcı bir tutumla hareket etmesiyle mümkün  olacaktır. Irak Hükümeti'nin bu alanlardaki çabalarına her türlü desteği vermeye  hazırız. Bu süreçte uluslararası toplumun da, sorumluluk bilinciyle ve sağduyuyla  hareket ederek, Irak'ı farklı gündemlerinin çatıştığı bir nüfuz mücadelesi  sahasına çevirecek yaklaşımlardan uzak durması önemlidir." dedi.

PKK'ya karşı iş birliği beklentisi vurgusu

Şentop, Türkiye'nin, Irak'ın istikrar ve bütünlüğüyle yeniden imarına  destek çabalarına karşılık, Irak'tan PKK terörüyle mücadele beklentisini,  "Irak'tan beklentilerimiz, topraklarında yuvalanan PKK terör örgütü unsurlarına  barınma imkanı vermemesi ve Türkiye'ye olduğu kadar Irak'a ve diğer bölge  ülkelerine de tehdit teşkil eden bu eli kanlı terör örgütüne yönelik  mücadelemizde bizimle iş birliği ve dayanışma içinde olmasıdır." sözleriyle dile  getirdi.

Mustafa Şentop, "Filistin'le ilgili yaşanan mesele devam ettiği  müddetçe maalesef etrafındaki bölgelerin huzuru ve barışına yönelik potansiyel  riskler de içermektedir." ifadesini kullandı.

Filistin'de süregelen işgalin, birtakım 'oldu bittiler'le tahkim edilmeye çalışıldığına tanık olduklarını aktaran Şentop, "Bir yandan ABD'nin Tel  Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması, diğer yandan İsrail'in Filistin halkına  yönelik şiddet politikaları ve hız verdiği yasa dışı yerleşim planları, bizi  nihai çözümden uzaklaştırmaktadır." değerlendirmesini yaptı.

ABD'nin Golan kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail işgalini resmen tanıyan son kararının, uluslararası hukukun temel dayanaklarından olan  egemenlik ilkesinin açıkça ihlali olduğunu vurgulayan Şentop, sözlerini şöyle  tamamladı:

"Beklentimiz Orta Doğu Barış Süreci'ni sekteye uğratacak ve hatta  ortadan kaldırabilecek bu yanlış kararın gözden geçirilmesi ve uluslararası  hukuka uygun davranılmasıdır. Esasen, bölgesel krizlerin çözümü için her şeyden  önce uluslararası toplumda samimi ve yapıcı iradenin yerleşmesi elzemdir."

Zirveye Şentop'un yanı sıra Irak'a komşu ülkeler Ürdün, İran, Suriye,  Kuveyt ve Suudi Arabistan'ın parlamento başkanları ve milletvekilleri de  katılıyor.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 17:30
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop
  2. Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Zirvesi
  3. Irak
  4. PKK

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