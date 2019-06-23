TBMM Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'na tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon arayarak tebrik etti.
23 Haziran 2019 Pazar 22:44
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İBB Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak, yenilenen İBB Başkanlığı seçimlerini kazanması nedeniyle tebrik etti.
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