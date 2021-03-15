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Siyaset TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Gergerlioğlu'na kötü haber!
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Gergerlioğlu'na kötü haber!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin hakkındaki 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadığı PKK sevici HDP'nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na bir kötü haber de TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:46:00 -
TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Gergerlioğlu'na kötü haber!

 Yeniakit.com.tr 

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvuru beklenecek mi?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Şentop, hakkındaki hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından onanan HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak başvurunun beklenip beklenmeyeceği sorusuna şöyle cevap verdi:

'Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir'

"Yargıtay'ın kararı, Anayasa'ya göre kesin hüküm bağlayıcıdır ve onun gereği yerine getirilir. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurunun sonucunu beklemek söz konusu değil. Bazı bireysel başvurular ile ilgili kararları AYM meclise göndermişti. AYM’nin nasıl kararlar verebileceği belli. Meclis’e kanun değişikliği konusunda telkinde bulunmak yanlış. AYM’de bireysel başvuru yolu hükmü engelleyen bir yol değildi. AYM’nin kararları yatay etki ediyor. Kesin hüküm anayasaya göre belirleyicidir."

'Bir isabetsizlik görülmemiştir'

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından şu açıklama yapılmıştı:

"Sanığın, 20 Ağustos 2016 tarihli paylaşımında, örgüt mensuplarının silahlı fotoğrafının görsel olarak kullandığı, örgütün cebir ve şiddet içeren eylemlerini meşru gösteren ve teşvik eden ifadeler içerdiği anlaşılmıştır. Sanığın, PKK silahlı terör örgütünce yayımlanan bir açıklamanın yer aldığı habere link vermesi, böylece açıklamanın sahiplenilmesi, PKK'nın meşru gösterilmeye çalışılması şeklindeki eyleminin bağlamı ve mahiyeti itibarıyla örgütün siyasi veya sosyal etkinliğini artırmak, sesinin kitlelere duyurulmasını sağlamak, örgütün başa çıkılması imkansız bir güç olduğu ve amacına ulaşabileceği kanaatini toplum üzerinde oluşturmak, halkın örgüte sempatisini artırmak ve aktif desteğini sağlamak amacı taşıdığı belirlenmiştir. Bu hususlar nazara alındığında sanığın savunmasına itibar edilmeyip cezalandırılmasına karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir."

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