TBMM Başkanı Şentop'tan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılı mesajı

TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yılını kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, fethedildiği 1361'den bu yana Avrupa'ya açılan bir merkez olan Edirne'nin kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü kutladığını ifade etti.

Şentop, "Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, Edirne Müdafi Şükrü Paşa'yı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." paylaşımında bulundu.



