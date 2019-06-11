0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop’tan dünyaya mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Birkaç bin kişilik göçmen, sığınmacı girişinden etkilenen, bunlara karşı çıkan, sınır kapılarını kapatan ve kötü muamele yapan ülkelerin, devletlerin, Türkiye’nin bu misafirperver tutumundan ders alması gerekiyor” dedi.

11 Haziran 2019 Salı 16:42
TBMM Başkanı Şentop’tan dünyaya mesaj

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, “Birkaç bin kişilik göçmen, sığınmacı girişinden etkilenen, bunlara karşı çıkan, sınır kapılarını kapatan ve kötü muamele yapan ülkelerin, devletlerin, Türkiye’nin bu misafirperver tutumundan ders alması gerekiyor” dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından ortak yayımlanan “Uluslar arası Mülteci Koruması ve Ulusal Sığınma Sistemlerinin Geliştirilmesi Hakkında Bir Rehber” kitabının Türkçe versiyonunun tanıtımına katıldı. Burada bir konuşma yapan Şentop, dünyada, böyle bir çalışmanın tanıtımının yapılabileceği en uygun ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye, mülteciler, sığınmacılar bakımından dünyada en çok sığınmacıyı kabul eden ülkedir. Yaklaşık 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz Suriye’deki çatışmalar nedeniyle Türkiye’ye gelmiştir ve ülkemizde misafir edilmektedir. Şüphesiz bu konuda gerek kendi topraklarını, evlerini, ülkelerini terk ederek gelen insanlar açısından ciddi sorunlar vardır, tabi bu kadar yoğun bir nüfusu barındırmak bakımından ülkemizde de ciddi bir maddi ve manevi maliyet söz konusudur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerek hükümetlerimizin, devletimizin gerekse de vatandaşlarımızın misafirperliğiyle bu büyük yükün altından kalkmayı Türkiye başarıyor. Birkaç bin kişilik göçmen, sığınmacı girişinden etkilenen, bunlara karşı çıkan, sınır kapılarını kapatan ve kötü muamele yapan ülkelerin, devletlerin, Türkiye’nin bu misafirperver tutumundan ders alması gerekiyor. Buna işaret etmesi bakımından da bu tanıtımın Türkiye’de olması ayrıca önemlidir. Eğer biz dünyayı bütün insanlar için maddi ve manevi anlamda yaşanılabilir bir ortam olarak tutmazsak başta iltica, göç, sığınma olmak üzere herkes için yaşanamaz bir dünyaya mecbur kalırız. Şu anda iltica, sığınma, göç diye ifade ettiğimiz realite önümüzdeki yıllara ait nüfus projeksiyonları karşısında aslında bize sinyal veren bir başlangıç noktası gibi gözüküyor. Önümüzdeki 50 yıl içerisinde çok daha büyük göç, iltica, sığınma dalgalarıyla bütün dünyanın özellikle de ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kalacağı gözüküyor. Bu riski aşmanın yolu dünyadaki bütün insanların kendi evlerinde, kendi ülkelerinde asgari insani şartlar altında ve barış içerisinde yaşamasını garanti eden bir uluslar arası düzen oluşturmamız. Bunun da iki temel unsurundan birincisi; dünyadaki barışın bütün insanlık için bütün insanlar tarafından samimi olarak istenmesi ve bunun gerçekleştirilmesi için gayret gösterilmesi gerekiyor. İkincisi; insanların kendi evlerinde, ülkelerinde asgari insani şartlarda yaşayabileceği ekonomik ortamın, refahın sağlanmasıdır. Elbette mültecilerin, göçmenlerin gittikleri ülkelerde ve geçiş güzergahlarında temel haklarıyla ilgili düzenlemeler önemli ama esas meseleye de dikkat çekmek gerekiyor, dünya yaşanabilir bir dünya olarak korunduğu sürece ancak hepimiz huzur içerisinde olabiliriz. Bu mesajı Türkiye’den teyit ederek tekrar ifade etmiş olmaktan memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.


Şentop, konuşmasının ardından TBMM Tören Salonunda kurulan sergiyi gezdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:42
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkent için kuvvetli yağış ve dolu uyarısı
    1. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    2. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    3. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    4. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    5. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    6. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    7. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    8. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    9. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    10. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    11. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    12. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    13. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    14. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    15. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    16. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    17. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    18. Edirne'de 123 düzensiz göçmen..
    19. BEÜ'de bin 600 öğrencinin mezuniyet..
    20. Tüketici Başvuru Merkezi’nden imar..
    21. TBMM Başkan Vekili Bilgiç Azerbaycan’da
    22. Şırnak’ta Geleneksel Çocuk Oyunları..
    23. Ürdün İsrail'i "Aksa'daki..
    24. Vali Okay Memiş, “İlim, fen ve..
    25. Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde..
    26. Ordu mor-beyaz
    27. "Şu anda büyük miting programımız yok"
    28. Sıcak hava dalgası Arap ülkelerinde..
    29. Evinin bahçesinde kenevir yetiştirdi
    30. ’Basketbol Aracılığı ile Fırsat..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!