TBMM Başkanı Şentop’tan açıklama: Asla mümkün olmayacak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir’de HDP il başkanlığına yapılan saldırıyı kınadı. Şentop, “Provokasyonların hedefine ulaşması asla mümkün olmayacaktır." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP İzmir İl Başkanlığı'ndaki saldırıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kınadı. Saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz için rahmet dileyen Şentop, saldırıyı provokasyon olarak değerlendirdi.
Şentop'un açıklamaları şu şekilde:
"İzmir'de HDP il binasına yapılan saldırıyı kınıyorum. Saldırgan tarafından öldürülen vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'nin huzurunu bozmaya yönelik bu tür provokasyonların hedefine ulaşması asla mümkün olmayacaktır."