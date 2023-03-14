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Siyaset TBMM Başkanı Şentop’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Şentop, Gaziantep'te görev yapan hemşire Şeyma Alakuş’un deprem sırasında çocuk hastalarını kurtarmak için verdiği mücadelenin videosunu paylaşarak, doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-14 11:39:00 -
TBMM Başkanı Şentop’dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Şentop mesajında, “Depremde hayatını hiçe sayıp, yavrularımızı kurtararak gönüllerimizi fetheden Şeyma Hemşire nezdinde; her şartta görevlerini büyük bir özveriyle yapan, şefkatin, cesaretin sahibi vefakâr, kahraman hekimlerimizin ve diğer sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bu anlamlı günde, Aziz Milletimiz ve istikbâlimiz için vazifeleri başında şehadete yükselen hekimlerimizi ve tüm sağlık çalışanlarımızı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. Sonsuz minnetle…” ifadelerini kullandı.

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