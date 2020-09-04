  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:04:36 -
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Şentop, Marmaraereğlisi Adliye binasının yeni yerine taşınması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, Marmaraereğlisi Belediye Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi inşaatına geldi.

Hastaneyi gezerek incelemelerde bulunan Şentop, yakında hizmete açılması beklenen hastane ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ve protokol üyeleri eşlik etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu
Dünya

NATO, Türkiye ve Yunanistan'ın kararını duyurdu

Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan'ın çatışmayı önleme mekaniz..
Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı
Ekonomi

Altın ve gümüşte yeni dönem! Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı

Son 8 ayda en çok kazandıran 2 yatırım aracı olan altın ve gümüşte Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı. Karara göre altın ve gümüş için belirlen..
AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa
Dünya

AB ülkesi lideri: Erdoğan ve Türkiye'ye teslim olursak iyi geceler Avrupa

Avrupa'nın şımarık çocuğu Yunanistan'a sahip çıkan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Yunanistan'ın Türkiye karşısında yalnız bırakılmaması..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı