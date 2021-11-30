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Gündem TBMM Başkanı Şentop, Polonya'yı ziyaret edecek
Gündem

TBMM Başkanı Şentop, Polonya'yı ziyaret edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, bugün Polonya'nın başkenti Varşova'ya gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 09:47:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Polonya'yı ziyaret edecek

Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Polonya'ya ziyarette bulunacak.

Mustafa Şentop, Polonya'da Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve Polonyalı yetkililerce karşılanacak. Fırat, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna büyükelçilikte akşam yemeği verecek.

Polonya Meclisini (Sejm) ziyaret ederek, mevkidaşı Elzbieta Witek ile görüşecek olan Şentop, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından kabul edilecek.

Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, Pilsudski Meydanı'nı ziyaret edecek. Meclis Başkanı Şentop, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak ve şeref defterini imzalayacak.

Polonya Senatosu Başkanı Tomasz Grodzki ile görüşecek olan Şentop, Sejm Başkanı Witek'in kendisi ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaretinin son gününde, Polonya-Türkiye İş Adamları Derneği (POTİAD) ve Türkiye-Polonya Kültür Dayanışma Derneği (TÜRKPOL) temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

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