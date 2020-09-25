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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabil
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabil

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:51:50 -
TBMM Başkanı Şentop: “Pelosi ve türdeşi politikacılara, başka ülkelere, hususen Türkiye’ye saldırarak seçim kampanyası yürütmemelerini; iki yüzlü bazı Batılı politikacılar tarafından itibarsızlaştırılmış ‘demokrasi’ kavramına sığınmadan politika yapılabil
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