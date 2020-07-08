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Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-08 08:00:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı

Dün yapılan seçimlerin ardından tekrar TBMM başkanlığına seçilen Mustafa Şentop, Hacı Bayram Veli Camii'nde sabah namazı kıldı.

Şentop'a, Ankara Valisi Vasip Şahin ile bir çok milletvekili eşlik etti.

Namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şentop, "Meclis başkanlığı seçimiyle beraber yeni başkanlık divanı da belirlendi. Hepimiz için hayırlı olsun" dedi.

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Yorumlar

meleknur

ÇOK GÜZEL SABAH NAMAZINDA CAMİDE OLUNMASI NE BÜYÜK NİMET!!!YPLLARI AÇIK OLSUN! NESLİMİZİ NAMAZ EHLİ EDEPLİ HAYALI TERBİYELİ SEVİYELİ SAYGILI HÜRMETLİ EYLESİN! AMİN!
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