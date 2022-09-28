TBMM Başkanı Şentop Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.
Yeni Akit Ankara
Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyetini Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı’nda Macaristan Millî Meclisi Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı V. Attila Tilki karşıladı.
Şentop ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çelenk bırakarak fatiha okudu. Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şentop şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.