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Siyaset TBMM Başkanı Şentop Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan’a ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-28 20:09:00 -
TBMM Başkanı Şentop Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Yeni Akit  Ankara

Macaristan’a resmi ziyaret gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki Parlamento heyetini Budapeşte Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı’nda Macaristan Millî Meclisi Macaristan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı V. Attila Tilki karşıladı.

Şentop ilk olarak Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitlik anıtına çelenk bırakarak fatiha okudu. Şehitlik özel defterini imzaladıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şentop şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

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