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Siyaset TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü

Şentop Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile yaptığı görüşmede, geçtiğimiz günlerde, Malang şehrindeki futbol müsabakasında yaşanan izdiham nedeniyle meydana gelen ölümlerden duyduğu üzüntüyü ifade ederek taziye ve yaralananlar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yeniakit Publisher
2022-10-06 13:55:00 -
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharani ile görüştü

Yeni Akit  Ankara

Endonezya’nın Türkiye açısından, bölgesel ve küresel refahın, istikrarın ve barışın gelişimine ciddi katkılar yapan önemli bir ortak olduğunu belirten Şentop, Parlamentolar arasında yürütülen yakın işbirliği ve temasların da ikili ilişkilerdeki ivmenin korunmasına önemli katkıda bulunduğunu ifade etti. Bu işbirliğinin, G20, BM, MIKTA, İslam İşbirliği Teşkilatı, ASEAN ve D8 gibi çok taraflı platformlar aracılığıyla da güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Şentop, “İslâm dünyasını yakından ilgilendiren Filistin, Afganistan, Rohinga Müslümanları ve İslam karşıtlığı gibi konularda istişare ve iş birliğimize önem atfediyoruz” dedi.

Şentop, İSİPAB, Asya Parlamenter Asamblesi ve Parlamentolar Arası Birlik gibi parlamentoların temsil edildiği parlamenter asamblelerde iki ülke heyetleri arasında daha güçlü bir iletişimin müşterek gündem ve ortak menfaatler bakımından da yararlı olacağı kanaatini dile gerirdi.

Şentop ayrıca, FETÖ’nün Endonezya’daki faaliyetlerine de değinerek, mücadele konusunda atılabilecek adımlar olduğuna işaret etti. Şentop, “Endonezya’da eğitim kisvesi altında faaliyet gösteren FETÖ iltisaklı 11 okulun Türk Maarif Vakfı’na devredilmesi hususunda işbirliğinizi bekliyoruz. FETÖ bir terör örgütü olmanın yanında, dinî ve manevî duyguları istismarda ustalaşmış bir suç şebekesidir” dedi.

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