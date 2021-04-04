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Siyaset TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki gösterdi
Siyaset

TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bazı emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki göstererek "Ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 07:05:00 -
TBMM Başkanı Şentop emekli amirallerin 'darbe çağrışımlı bildirisine' tepki gösterdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.

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