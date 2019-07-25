0553 313 94 23

TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet’i anma törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan ziyaretinde İskeçe Müftülüğü ve Sünne Camisi ziyaretlerinin ardından, Gümülcine’ye geçerek Batı Trakya’daki Müslüman-Türk varlığının sembol ismi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet’i anma törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan ziyaretinde İskeçe Müftülüğü ve Sünne Camisi ziyaretlerinin ardından, Gümülcine’ye geçerek Batı Trakya’daki Müslüman-Türk varlığının sembol ismi ve Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 24’üncü anma törenineile DEB merkez binasındaki davete katıldı. Tören sonrası konuşma yapan Meclis Başkanı, "Türkiye Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında oldu ve olmaya devam edecek" dedi.


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Batı Trakya’daki Müslüman-Türk varlığının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet’in vefatının 24’üncü anma töreni için gittiği Batı Trakya’da İskeçe ve Gümülcine’de birçok ziyarette bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan’daki temasları kapsamında, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’yi makamında ziyaret etti. Müftülüğe gelişinde kapıda çiçeklerle karşılanan Şentop, buradaki konuşmasında kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları ile beraber bulunmaktan duyduğunu mutluluğu vurguladı. Türkiye’nin Batı Trakya’daki Müslüman-Türk azınlığın meselelerini sürekli takip ettiğini belirten meclis başkanı, bu meseleleri Türkiye-Yunanistan arası ilişkilerde ve uluslararası arenada gündeme getirdiğini ifade etti.



İskeçe’deki Sünne Camisi’ni ziyaret etti


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan’daki temasları kapsamında İskeçe’de bulunan Sünne Camisi’nin ziyaret etti. Caminin imamı tarafından kapıda karşılanan Şentop, ziyaret sonrasında İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete’den cami ile ilgili bilgi aldı. Cami çıkışında İskeçe’yi gezdiği sırada kendisinin de muhacir olduğunu söyleyen TBMM Başkanı Şentop’un bölgedeki Türkler ile samimi sohbeti kameralara yansıdı. Çarşıyı ve İskeçe sokaklarını gezen meclis başkanı meydandaki saat kulesinin önünde, kendisine eşlik eden yetkililerle hatıra fotoğrafı çekildi.



Dr. Sadık Ahmet’in dualarla anıldı


Meclis Başkanı Şentop, İskeçe’nin ardından Gümülcine’ye geçerek programının en önemli ziyareti olan Dr. Sadık Ahmet’i anma törenine katıldı. Yirmi dört yıl önce şüpheli bir araba kazasında vefat eden Dr. Sadık Ahmet’in kabri başındaki törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Kabir ziyaretinin ardından açıklama yapan Şentop, “Sadık Ahmet, Batı Trakya Türk azınlığının birlik ve beraberliğinin simgesi haline gelmiştir. Türkiye Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında oldu ve olmaya devam edecek.” dedi. “Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve sevgilerini getirdim.” diyen Şentop, Türkiye’nin, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının her zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.


Şentop, Batı Trakya’daki Türk azınlığın haklarının korunması ve durumlarının iyileştirilmesini uluslararası platformlarda Türkiye tarafından gündeme taşınmaya ve takip edilmeye çalışıldığını vurgulayarak. Ancak azınlık toplumunun da kendi meselelerini gerek siyasi düzlemde, gerekse uluslararası platformlarda gündeme getirmesi gerektiğini kaydeden Meclis Başkanı, bu kapsamda azınlık mensubu Türk milletvekilleriyle yakın iş birliğinin önemine işaret etti. Şentop “Haklarınızı meşruiyet çerçevesinde aramaya devam ediniz. Sorunlarınızı, uluslararası toplumdan beklentilerinizi TBMM Başkanlığı olarak uluslararası parlamenter platformlarda da gündeme getirdik ve getirmeye devam edeceğiz. Bu bakımdan soydaş milletvekilleriyle yakın temasta olmayı arzu ediyoruz ve buna dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.



TBMM Başkanı Şentop’tan Dr. Sadık Ahmet’in kurduğu Dostluk Eşitlik Barış Partisi’ne ziyaret


TBMM Başkanı Mustafa Şentop, aynı zamanda Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu olan Dr. Sadık Ahmet’in vefatını anma töreninin ardından DEB Partisi’nin Gümülcine’deki genel merkez binasını ziyaret etti. Parti binasında, Dr. Sadık Ahmet’in içinde hayatını kaybettiği arabasının yerleştirildiği anma köşesinin de ziyaret eden Şentop, yetkililerden otomobilin geçmişi ile ilgili bilgi aldı.


Meclis Başkanı, DEB ziyaretinin ardından Dr. Sadık Ahmet’in ailesinin yemek davetine katıldı. Davet sonrası konuşma yapan Şentop, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tek arzusu, bu coğrafyalarda yaşayan soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, o büyük devletimizin bakiyesi olan beşeri unsurumuzun temel hak ve özgürlüklerine sahip, asgari refah seviyesinde eğitim ve din hürriyetiyle ilgili bütün haklarının teminat altına alındığı bir ortamın tesisidir” dedi. Şentop, “Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Türkiye’de yaşayan 82 milyon kardeşinizin kalbinin burayla beraber attığını her zaman aklının, fikrinin, zihninin sürekli burayla alakadar olduğunu bilmenizi isterim” diyerek Türkiye’nin bölgedeki Türk ve Müslüman azınlıklara desteğini vurguladı.


TBMM Başkanı, tören sonrasında DEB yetkilileri ile fotoğraf çekiminin ardından kendisine yoğun ilgi gösteren Batı Trakya halkıyla tokalaşarak veda etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:14
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı hastanelik etti
    1. Kick boksçu mahkum, 3 gardiyanı..
    2. Merkezefendi’de 80 okulun önüne yaya..
    3. Mansur Yavaş’tan istifa çağrısı!
    4. Aksaray’da 110 kaçak göçmen sınır dışı..
    5. CHP'nin Afyonkarahisar kampı
    6. Polonyalı öğretmen Kayseri Şehir..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı en çok..
    8. Medipol Başakşehir'e Fransız forvet
    9. Türkiye ile Burundi arasında Güvenlik..
    10. Doğru tercih için Bursa Büyükşehir'den..
    11. Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'e..
    12. Johnson: "Brexit İngiltere’yi dünyanın..
    13. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu
    14. Dünya Motokros Şampiyonası'na doğru
    15. TOKİ Kayseri İncesu Aksu Bağlar 643..
    16. Öğrenciler geliyor şehrin ekonomisi..
    17. Fetih Müzesi’nde Kırgız esintisi
    18. Yılmaz’ın hayaliyle burslu okuyacaklar
    19. Eski belediye başkanını silahla..
    20. Bir modern üst geçit daha hizmete girdi
    21. Dolar faiz kararı sonrası düşüşe geçti
    22. Başkan Avcı; “Şehri inşa ederken..
    23. Süper buğdaylar elle tek tek hasat..
    24. Başkan Oprukçu: “İstihdam Ereğli’nin..
    25. Faiz kararının ardından dolarda son..
    26. Karacabey’de “Açık Kapı Günleri”..
    27. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    28. Spot piyasada elektrik fiyatları
    29. İlk icraati olay oldu! Johnson'dan..
    30. Tunus’un geçici Cumhurbaşkanı El Nasır..
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı