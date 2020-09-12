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Aktüel TBMM Başkanı Şentop: "Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir."
Aktüel

TBMM Başkanı Şentop: "Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir."

Yeniakit Publisher
2020-09-12 15:32:21 -
TBMM Başkanı Şentop: "Darbeleri konuşmak, yargılamak ve mahkum etmek, adaletten yana olanlar için bir vazifedir."
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